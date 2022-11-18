Участник украинского нацбата задержан на въезде в Крым

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Херсонской области 1987 года рождения, который подозревается в участии в деятельности «Батальона имени Номана Челебиджихана»*. Мужчину задержали при попытке въехать на территорию полуострова, сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, в декабре 2015 года он добровольно вступил в батальон. В дальнейшем в составе нацбата мужчина участвовал в его вооруженной охране, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, занимался хозяйственной деятельностью.

Дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

– В настоящее время Киевским районным судом Республики Крым задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил участника «Батальона Челебиджихана»* к шести годам колонии строгого режима. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - явка с повинной, признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

*Незаконное в РФ вооруженное формирование.

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