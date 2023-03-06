Экс-помощницу мэра Ялты осудили почти на три года за злоупотребление полномочиями

Экс-чиновница признана виновной в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте экс-начальницу департамента архитектуры и градостроительства местной администрации приговорили к двум годам, восьми месяцам и 15 дням лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

– Она признана виновной в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ, – говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2021 года чиновница внесла недостоверные сведения в проект решения сессии Ялтинского горсовета, в результате чего восемь земельных участков с видом разрешенного использования «зоны городских лесов» были изменены на «ИЖС» (индивидуальное жилищное строительство). На данных участках произрастает большое количество краснокнижных растений и деревьев – как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, их общая стоимость превышает 70 млн рублей.

Кроме того, будучи председателем конкурсной комиссия, подсудимая дала незаконные указания ее членам проигнорировать демпинг цены одной из фирм, участвующей в конкурсе, а также отсутствие у предприятия необходимого опыта. В итоге с фирмой был заключен контракт на сумму более 20 млн рублей по разработке изменений в Генплан и правила землепользования и застройки Ялты.

Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее в понедельник стало известно, что и.о. директора «Крымздрава» подозревается в незаконном начислении себе премий. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата».

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