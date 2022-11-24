Водитель «Nissan Almera» погиб в ДТП под Симферополем, разбившись о бетонную электроопору

Также пострадал один пассажир легковушки. Фото: МЧС по Республике Крым

22 ноября на автодороге Симферополь - Евпатория (Симферопольский район) произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: МЧС по Республике Крым

- К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена ПЧ п. Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе четырех человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД и СМП, - говорится в сообщении.

Фото: МЧС по Республике Крым

Установлено, что водитель легкового автомобиля «Nissan Almera» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. К сожалению, в результате ДТП шофер получил травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, пострадал пассажир автомобиля, ему оказали помощь на месте, после чего госпитализировали. Напомним, еще одно жуткое ДТП произошло утром 21 ноября в крымской столице: пострадали четыре человека, двое из них - дети. На Восточном обходе занесло одного из водителей, в результате чего по цепной реакции столкнулись несколько машин. Двоих пострадавших водителей «ВАЗ 21150» и «ВАЗ 2104» и двоих детей 11 и 9 лет доставили с травмами в больницу. Пятилетняя девочка, которая в момент аварии тоже находилась в салоне «ВАЗ 2104», серьезно не пострадала, ей оказали помощь на месте.

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