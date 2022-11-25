В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО 25 ноября

Напомним, что в настоящее время в Крыму продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Утром 25 ноября в Армянске на севере Крыма сработала система ПВО. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

- Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО, - написал он в своем Tg-канале.

В последний раз об активной работе ПВО на Крымским полуостровом Минобороны сообщило 23 ноября. Тогда были сбиты пять БПЛА над Черным морем и Севастополем.

Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Также продолжает действовать запрет на полеты в Крыму. В последний раз ограничения продлили до 3 декабря.

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