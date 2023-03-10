Вместо роз попросила подарить квадрокоптеры для бойцов: волонтер из Евпатории больше года доставляет гуманитарную помощь военным в зону СВО

Волонтерской деятельностью 35-летняя Юлия Гайсенкович-Коба занимается уже 19 лет, а на передовую ездит с самого начала СВО. Фото предоставлено героем публикации

Вот уже больше года российские военные защищают нашу страну от атак националистов и угроз Запада. Помимо отважных бойцов на передовой также оказываются и хрупкие женщины - доставляют гуманитарную помощь и необходимые вещи для военных и передают послания от родственников и просто неравнодушных граждан.

Одна из таких героинь нашего времени - волонтер фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» из Евпатории Юлия Гайсенкович-Коба. С самого начала специальной военной операции крымчанка возит на передовую грузы для военных медиков и российских бойцов.

ПОМОГАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Помогать людям для Юлии - дело всей жизни, ведь волонтерской деятельностью 35-летняя женщина занимается уже 19 лет.

- Когда мне было 16, меня попросили отвезти канцелярские принадлежности в детский дом. Я перешагнула порог, увидела этих детей и поняла, что в первую очередь им нужно не что-то материальное, а простое человеческое общение, - рассказывает волонтер.

Много лет Юлия занималась помощью незащищенным категориям граждан - привозила гуманитарку в детские дома, приюты, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Когда началась специальная военная операция, женщина поняла, что военнослужащим также необходима поддержка.

Наши бойцы стали для Юлии настоящими друзьями. Фото предоставлено героем публикации

- Сами ребята на фронте говорят, что поддержка тыла - это как поддержка огнем. Важна не только материально-техническая помощь, но и моральная. Наши бойцы действительно ценят письма и рисунки детей. Казалось бы, что это мелочи, но ребята их читают и носят с собой. Это дает им невероятную силу и понимание того, что то, что они делают сегодня - это правильно, - отмечает Юлия Гайсенкович-Коба.

ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Грузы на передовую Юлия доставляет несколько раз в месяц. Собирают необходимое неравнодушные граждане со всего полуострова. Немалую помощь оказывают и предприниматели - Евпаторийское предпринимательское сообщество, а также бизнесмен из Симферополя Алексей Агаев.

Чаще всего это предметы технического обеспечения - коптеры, генераторы. По словам Юлии, в предметах обмундирования российские бойцы не нуждаются - их обеспечивают всем необходимым. Но простые человеческие радости даже на фронте никто не отменял. Военнослужащие очень радуются домашней выпечке. Крымские хозяйки с большой любовью готовят для наших бойцов - пирожки, пиццу, тортики, которые волонтер привозит защитникам России.

Юлия Гайсенкович-Коба также доставляет гуманитарную помощь в госпитали.

- Наши фронтовые медики - это люди с большой буквы. У них колоссальный опыт, и в каких бы ситуациях они не оказывались, будут до последнего бороться за каждого человека, чтобы его спасти. Я очень восхищаюсь ими, - отмечает крымский волонтер.

Грузы на передовую Юлия возит несколько раз в месяц. Фото предоставлено героем публикации

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА - КВАДРОКОПТЕРЫ

О своей деятельности Юлия рассказывает в социальных сетях - публикует фотографии собранных грузов и сообщает, что еще необходимо российским бойцам.

Подписчики ценят помощь крымского волонтера и зачастую хотят порадовать и ее саму. Но лучшими подарками женщина считает помощь военнослужащим. По словам Юлии, она безмерно радуется тому, что принесет пользу на фронте - дронам и тепловизорам.

Не стал исключением и прошедший Международный женский день. В этом году Юлия получила удивительный подарок.

- 8 марта мне позвонили знакомые и спросили, что мне подарить. Я ответила, что будет очень здорово, если получится приобрести что-то для военных. И вот тайный поклонник, который пожелал остаться неизвестным, прислал мне квадрокоптеры - сразу восемь штук. Я уже передала их ребятам для выполнения боевых задач, - рассказывает Юлия Гайсенкович-Коба.

«МАМА ЕЗДИТ НА ПЕРЕДОВУЮ»

Крымчанку с детства приучили к тому, что нужно уметь делиться. Теперь она так же воспитывает и своего 10-летнего сына. Мальчик, как и его мама, помогает людям - на свои сбережения он покупает корм для бездомных животных, а также через Юлию передает военным предметы гигиены - «у мужчины всегда должны быть чистые носки».

Сынишка Юлии, конечно, каждый раз переживает, когда мама отправляется на передовую, но понимает - все ради благого дела.

- Для него это уже привычно. Зато в школе он крутой: когда все обсуждают, где работают родители, он отвечает: «А у меня мама ездит на передовую».

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Юлия скромничает - она не делает «ничего такого».

- Я просто как связующее звено от простых граждан к военнослужащим. Самая главная помощь - от людей, которым не безразлична ситуация. Все мы понимаем - на передовой чей-то муж, брат, сын, которым нужна наша поддержка. И как бы это ни звучало, но происходящее нас объединило, - делится волонтер из Евпатории.

Юлия Гайсенкович-Коба также доставляет гуманитарную помощь в госпитали. Фото предоставлено героем публикации

Не может не радовать, что на полуострове большое количество волонтеров, которые помогают российским военнослужащим самым необходимым. Среди них немалое количество женщин - у многих из них нашу страну защищают сыновья и супруги. Юлия Гайсенкович-Коба говорит: хоть родственников на передовой у нее нет, но бойцы стали для нее настоящими друзьями.

- Это не просто люди - я знаю их имена, жизненные истории, переживаю за них. Но никогда не показываю там слез - что бы ни случилось, нужно сохранять боевой дух и улыбаться. Мы уже все привыкли к сложившейся ситуации, да и повода печалиться нет - ребята там очень сильные и мужественные, настоящие профессионалы. Я ни разу не усомнилась ни в одном их решении и на передовой чувствую себя под надежной защитой, - заключает Юлия.

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