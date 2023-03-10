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Общество10 марта 2023 14:45

Вместо роз попросила подарить квадрокоптеры для бойцов: волонтер из Евпатории больше года доставляет гуманитарную помощь военным в зону СВО

Дома женщину ждет 10-летний сын, который очень гордится своей мамой
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Волонтерской деятельностью 35-летняя Юлия Гайсенкович-Коба занимается уже 19 лет, а на передовую ездит с самого начала СВО. Фото предоставлено героем публикации

Волонтерской деятельностью 35-летняя Юлия Гайсенкович-Коба занимается уже 19 лет, а на передовую ездит с самого начала СВО. Фото предоставлено героем публикации

Вот уже больше года российские военные защищают нашу страну от атак националистов и угроз Запада. Помимо отважных бойцов на передовой также оказываются и хрупкие женщины - доставляют гуманитарную помощь и необходимые вещи для военных и передают послания от родственников и просто неравнодушных граждан.

Одна из таких героинь нашего времени - волонтер фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» из Евпатории Юлия Гайсенкович-Коба. С самого начала специальной военной операции крымчанка возит на передовую грузы для военных медиков и российских бойцов.

ПОМОГАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Помогать людям для Юлии - дело всей жизни, ведь волонтерской деятельностью 35-летняя женщина занимается уже 19 лет.

- Когда мне было 16, меня попросили отвезти канцелярские принадлежности в детский дом. Я перешагнула порог, увидела этих детей и поняла, что в первую очередь им нужно не что-то материальное, а простое человеческое общение, - рассказывает волонтер.

Много лет Юлия занималась помощью незащищенным категориям граждан - привозила гуманитарку в детские дома, приюты, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Когда началась специальная военная операция, женщина поняла, что военнослужащим также необходима поддержка.

Наши бойцы стали для Юлии настоящими друзьями. Фото предоставлено героем публикации

Наши бойцы стали для Юлии настоящими друзьями. Фото предоставлено героем публикации

- Сами ребята на фронте говорят, что поддержка тыла - это как поддержка огнем. Важна не только материально-техническая помощь, но и моральная. Наши бойцы действительно ценят письма и рисунки детей. Казалось бы, что это мелочи, но ребята их читают и носят с собой. Это дает им невероятную силу и понимание того, что то, что они делают сегодня - это правильно, - отмечает Юлия Гайсенкович-Коба.

ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Грузы на передовую Юлия доставляет несколько раз в месяц. Собирают необходимое неравнодушные граждане со всего полуострова. Немалую помощь оказывают и предприниматели - Евпаторийское предпринимательское сообщество, а также бизнесмен из Симферополя Алексей Агаев.

Чаще всего это предметы технического обеспечения - коптеры, генераторы. По словам Юлии, в предметах обмундирования российские бойцы не нуждаются - их обеспечивают всем необходимым. Но простые человеческие радости даже на фронте никто не отменял. Военнослужащие очень радуются домашней выпечке. Крымские хозяйки с большой любовью готовят для наших бойцов - пирожки, пиццу, тортики, которые волонтер привозит защитникам России.

Юлия Гайсенкович-Коба также доставляет гуманитарную помощь в госпитали.

- Наши фронтовые медики - это люди с большой буквы. У них колоссальный опыт, и в каких бы ситуациях они не оказывались, будут до последнего бороться за каждого человека, чтобы его спасти. Я очень восхищаюсь ими, - отмечает крымский волонтер.

Грузы на передовую Юлия возит несколько раз в месяц. Фото предоставлено героем публикации

Грузы на передовую Юлия возит несколько раз в месяц. Фото предоставлено героем публикации

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА - КВАДРОКОПТЕРЫ

О своей деятельности Юлия рассказывает в социальных сетях - публикует фотографии собранных грузов и сообщает, что еще необходимо российским бойцам.

Подписчики ценят помощь крымского волонтера и зачастую хотят порадовать и ее саму. Но лучшими подарками женщина считает помощь военнослужащим. По словам Юлии, она безмерно радуется тому, что принесет пользу на фронте - дронам и тепловизорам.

Не стал исключением и прошедший Международный женский день. В этом году Юлия получила удивительный подарок.

- 8 марта мне позвонили знакомые и спросили, что мне подарить. Я ответила, что будет очень здорово, если получится приобрести что-то для военных. И вот тайный поклонник, который пожелал остаться неизвестным, прислал мне квадрокоптеры - сразу восемь штук. Я уже передала их ребятам для выполнения боевых задач, - рассказывает Юлия Гайсенкович-Коба.

«МАМА ЕЗДИТ НА ПЕРЕДОВУЮ»

Крымчанку с детства приучили к тому, что нужно уметь делиться. Теперь она так же воспитывает и своего 10-летнего сына. Мальчик, как и его мама, помогает людям - на свои сбережения он покупает корм для бездомных животных, а также через Юлию передает военным предметы гигиены - «у мужчины всегда должны быть чистые носки».

Сынишка Юлии, конечно, каждый раз переживает, когда мама отправляется на передовую, но понимает - все ради благого дела.

- Для него это уже привычно. Зато в школе он крутой: когда все обсуждают, где работают родители, он отвечает: «А у меня мама ездит на передовую».

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Юлия скромничает - она не делает «ничего такого».

- Я просто как связующее звено от простых граждан к военнослужащим. Самая главная помощь - от людей, которым не безразлична ситуация. Все мы понимаем - на передовой чей-то муж, брат, сын, которым нужна наша поддержка. И как бы это ни звучало, но происходящее нас объединило, - делится волонтер из Евпатории.

Юлия Гайсенкович-Коба также доставляет гуманитарную помощь в госпитали. Фото предоставлено героем публикации

Юлия Гайсенкович-Коба также доставляет гуманитарную помощь в госпитали. Фото предоставлено героем публикации

Не может не радовать, что на полуострове большое количество волонтеров, которые помогают российским военнослужащим самым необходимым. Среди них немалое количество женщин - у многих из них нашу страну защищают сыновья и супруги. Юлия Гайсенкович-Коба говорит: хоть родственников на передовой у нее нет, но бойцы стали для нее настоящими друзьями.

- Это не просто люди - я знаю их имена, жизненные истории, переживаю за них. Но никогда не показываю там слез - что бы ни случилось, нужно сохранять боевой дух и улыбаться. Мы уже все привыкли к сложившейся ситуации, да и повода печалиться нет - ребята там очень сильные и мужественные, настоящие профессионалы. Я ни разу не усомнилась ни в одном их решении и на передовой чувствую себя под надежной защитой, - заключает Юлия.

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