В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата

В 2016 году мужчина добровольно вступил в нацбат, после чего принимал активное участие в его деятельности. Фото: УФСБ по Крыму/скриншот из видео

В Крыму задержан 39-летний гражданин Украины, подозреваемый в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что в 2016 году мужчина добровольно вступил в нацбат, после чего принимал активное участие в его деятельности.

– При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, – отметили в ведомстве.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Напомним, ранее в Крыму вынесли приговор другому участнику «Батальона имени Номана Челебиджихана»*, он получил пять лет лишения свободы. Первый год мужчина проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» - запрещенная в РФ террористическая организация

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму осудили жителя Питера, который собирался воевать на стороне ВСУ

С этой целью он через интернет нашел представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины (подробнее)