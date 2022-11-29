«До остановки нужно идти через волков»: жители Сакского района в ужасе от стаи хищников

За популяцией хищников в Крыму тщательно следят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Шаумян, что в Сакском районе Крыма, продолжают страдать от нашествия волков. Если раньше хищники держали всех в страхе из-за нападок на домашних животных, то теперь они спокойно разгуливают вблизи населенного пункта.

- Посмотрите, какое видео прислал мне сосед! Он ехал на тракторе и встретил целую стаю, насчитал восемь хищников. Так он, хотя бы, не пешком шел… А тем, у кого нет своей машины, приходится идти по этому полю около четырех километров к остановке общественного транспорта, - рассказывает КП-Крым Дарья, жительница села Шаумян.

Буквально несколько дней назад местные думали, что волки покинули их район, ведь в последнее время домашних животных никто не убивал и не калечил.

- На протяжении недели у нас было тихо, наши звери в целости и сохранности. Вот мы и думали, что напасть отступила, - отмечает женщина.

Напомним, несколько недель назад в редакцию «Комсомолки» обратились жители поселка Шаумян с криками о помощи - каждую ночь владельцы кабанов и барашек находили по несколько мертвых животных. На других же оставались следы от зубов хищников. Сначала местные думали, что это могли сделать дикие собаки, но после визита ветеринара стало ясно: во всем виноваты волки. В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что о проблеме в селе Шаумян не слышали, так как обращений не поступало. Однако после обращения «Комсомолки» в ведомство этот вопрос взяли на контроль.

В министерстве также добавили, что за популяцией хищников тщательно следят. Для этого в прошлом году даже был подписан указ о регулировании численности волков. По официальным данным, больше всего хищников водится в Сакском, Джанкойском, Ленинском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

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