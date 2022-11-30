«Поправился перед зимой»: в «Тайгане» рассказали, как живет знаменитый енот, которого эвакуировали из Херсона

Животных из небольшого херсонского зооуголка на острове Малый Потемкин спасли в самом начале ноября. Фото: Александра Тимощенко

С момента, как в Крым из Херсона привезли 18 животных из Херсона, прошел почти месяц. Особенно людей волнует судьба енота, которого эвакуировали из зоопарка. Пушистый зверек снискал огромную славу в соцсетях.

О том, как сейчас поживает маленький питомец, «Комсомолка» узнала в сафари-парке «Тайган».

За месяц еноты заметно поправились Фото: Александра Тимощенко

Напомним, животных из небольшого херсонского зооуголка на острове Малый Потемкин спасли в самом начале ноября. На помощь беззащитным четвероногим вызвался владелец зоопарка «Тайган» Олег Зубков. Вместе с помощником они поехали за пределы Крыма и перевезли зверей и птиц из-под обстрелов. Забирать нужно было экстренно, чтобы успеть выехать обратно до начала комендантского часа. Так, в белогорском сафари поселились волки, ослик, еноты, лама, фазаны, орлы и цесарки. Но больше всего внимания к себе привлек крошка-енот, который очень сопротивлялся, когда директор «Тайгана» пытался достать его из клетки.

Видео знаменитого спасения Зубков опубликовал на своем Youtube-канале «Человек-Лев». Именно оно и принесло директору крымского сафари-парка новую волну славы и обсуждений. Пользователи соцсетей решили сделать забавные скриншоты с Олегом Зубковым, на которых он ловит пушистого животного за хвост. Скриншот из видео быстро распространился в Сети и даже стал мемом.

Эта фотография разлетелась по публикам и стала настоящим мехом. Фото: скриншот из видео Олега Зубкова

Крымчанин стал главным «подозреваемым» в краже енота. Позже оказалось, что с пушистиком все в порядке. Его поселили в большой вольер с другими херсонскими родственниками, обеспечили вкусной едой и большим количеством деревьев, по которым можно лазить.

Как рассказала КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, семь пушистых енотов хорошо прижились в своем вольере. Несмотря на то, что еще неделю они будут находится на карантине, посетители все равно могут на них посмотреть и покормить овощами.

- У енотов все прекрасно. Они очень хорошо акклиматизировались, обошлось без стрессов. Сейчас у них очень хороший аппетит. Скорее всего, таким образом готовятся к зиме, поэтому животные заметно поправились. Особенно наш самый знаменитый енотик, - отмечает Алексагина.

Пушистики отлично чувствуют себя в "Тайгане" Фото: Александра Тимощенко

По ее словам, малыш заметно поднабрал перед предстоящими холодами. Это свидетельствует о том, что у животного нет никаких болезней и отклонений.

- Мы видим, что в поддержку нашей звезды многие российские зоопарки снимают видеоролики. Это очень приятно для нас, мы стараемся отвечать всем. Сейчас мы находимся заграницей на конференции, но скоро уже вернемся. Будем снимать и енотов, и всех остальных животных, потому что все заслуживают отдельного внимания, - добавляет она.

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