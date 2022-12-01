Объявили охоту: как справляются с проблемой нашествия волков в Сакском районе

По всему полуострову сейчас началась активная охота на хищников Фото: Архив "КП"

История с волками для жителей села Шаумян в Сакском районе Крыма, продолжает набирать обороты. Напомним, в начале ноября жители поселка Шаумян рассказали о том, что каждую ночь к ним наведываются хищники. От подобных набегов страдают поросята и барашки. На утро хозяева находили мертвые тушки своих питомцев, а на некоторых оставались следы от зубов хищников. Сначала местные грешили на бродячих собак, но после визита ветеринара стало ясно, что во всем виноваты волки.

Если раньше хищники по ночам охотились на домашних животных, то в последнее время звери перестали стесняться и начали выходить посреди бела дня. Их все чаще стали видеть недалеко от населенного пункта. На днях одна из читательниц «Комсомолки» прислала пугающее видео, на котором несколько волков бегут за трактором. Еще совсем недавно местные думали, что волки покинули их район, ведь домашних животных никто не убивал и не калечил, все было тихо.

«НЕ НАШЛИ УГРОЗЫ»

Как рассказали КП-Крым Министерстве природы республики, по всему полуострову сейчас началась активная охота на хищников, но в самом селе Шаумян специалисты не нашли угрозы для крымчан. В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма заявили, что вопрос приняли во внимание.

После того, как ситуация снова обострилась, жители поселка забили тревогу, но новых решений в ведомстве так и не предложили.

- Сейчас мы объявили охоту на диких лисиц и волков. В Сакском районе тоже идет добыча, поэтому в скором времени хищники перестанут беспокоить народ. Но хочу добавить, что очевидцам подобных историй лучше сначала звонить на горячую линию министерства, а не пытаться выложить это в интернет. Вы же понимаете, сейчас очень много фейков. Мы должны понимать, что это точно в Крыму, - поясняет Евгений Фомин, государственный инспектор Республики Крым, главный специалист отдела охраны охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства департамента лесного охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами.

РЯДЫ РЕДЕЮТ

По его словам, в прошлом году число волков на всем полуострове составило 233 особи. А вот подсчеты, которые проводились несколько месяцев назад, показали, что число хищников уменьшилось до 193.

- Мы видим тенденцию на уменьшение. Это хорошие новости, - отметил инспектор.

Он добавил, что за популяцией лисиц и волков в Крыму тщательно следят. Для этого в прошлом году даже был подписан указ о регулировании численности волков.

По официальным данным, самую большую опасность представляют степные районы полуострова. Среди них Сакский, Джанкойский, Ленинский, Бахчисарайский и Симферопольский районы. Больше всего волков каждый год насчитывают в Ленинском районе – около 50 особей.

Как рассказал КП-Крым эколог Сергей Иванов, в том, что в последнее время жители Сакского района заметили на своих участках волков, нет ничего необычного. Ведь часто стаи начинают кочевать по охотничьим угодьям с наступлением холодов.

- Пик их гуляний обычно приходится на конец осени-зиму. Поэтому неудивительно, что именно сейчас крымчане начинают жаловаться на них. Но волки очень боятся людей и охотятся на косуль, оленей, свиней или птиц. Бояться их не стоит, но всегда нужно быть осторожным, - отмечает специалист.

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