Заядлый рыбак и опытный спасатель: в Крыму выбрали супергероя

Алексей Колотвинов. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Крымские природные красоты влекут к себе и местных, и приезжих. Но иногда восхитительные горы, красивые леса и уютное море становятся настоящей ловушкой для незадачливых туристов. Когда небо становится с овчинку, на телефоне набирается незамысловатая комбинация из трех цифр «112» и на помощь приходят мужественные, специально обученные люди.

МЧС - это сплоченная и дружная команда. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Крымские спасатели – настоящие супергерои, которым по плечу вытащить упавшего в горную расщелину, найти в глухом бору заблудившегося грибника и помочь попавшему в ДТП.

Крымские спасатели работают в любую погоду. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

И вот стало известно имя супергероя, победившего в конкурсе «Лучший спасатель» ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Супергерою по плечу любые высоты. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

- Победителем стал спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда Алексей Колотвинов, второе место занял Дмитрий Сватухин (Бахчисарайский АСО), третьим – Вадим Сухоруков (Феодосийский АСО), - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В 2022 году победитель конкурса участвовал более чем в 80 аварийно-спасательных работах. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Занявший первое место уже больше 10 лет служит в рядах крымских спасателей.

- Алексей Колотвинов - опытный, грамотный специалист, в нестандартных ситуациях действует оперативно и решительно. Быстро адаптируется к новой ситуации и принимает решения в проблемных ситуациях, - такую лестную характеристику дают ему руководство и коллеги.

Только в этом году крымчанин участвовал более чем в 80 аварийно-спасательных работах, из них: 17 природного характера, 6 – в горно-лесной местности, 2 – при ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Супергерою вручили заслуженную награду за труды - знак отличия «Лучшему спасателю».

Довольно пространный список ведомственных наград и регалий, которыми отмечен Алексей Колотвинов, завершает не совсем привычное звание - кандидат в мастера спорта по спортивной рыбалке.

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