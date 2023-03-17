Несколько раз ударила по голове: жительница Ялты избила молотком своего деда, чтобы предотвратить ссору

Ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление
В Ялте 25-летняя девушка ударила своего 70-летнего дедушку молотком по голове. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
– Потерпевший вместе с внучкой гостил у приятеля, где во время распития спиртных напитков между мужчинами, возник конфликт. Поняв, что товарищи никак не могут прийти к согласию и ссора усиливается, внучка потерпевшего нанесла дедушке несколько ударов молотком по голове, – говорится в сообщении.
Потерпевший вызвал полицию. Прибывшим на место стражам порядка девушка пояснила, что решила таким образом предотвратить намечавшуюся драку.
Пенсионера госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Девушке, ранее уже судимой за аналогичное преступление, грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который задушил жену поясом от халата и закопал тело в сарае. Ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима.
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