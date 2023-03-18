Военные строители показали первые объекты «Херсонеса Таврического» в Севастополе

Владимир Путин открыл в Севастополе первые объекты музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Сегодня, 18 марта президент России Владимир Путин открыл в Севастополе первые объекты музея заповедника «Херсонес Таврический» – Детский художественно-эстетический центр и детский центр «Корсунь». Объекты возводят военные строители поручению Владимира Путина при поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.

– Первый объект нового «Херсонеса Таврического» – художественно-эстетический центр. Он уже готов принять воспитанников. Это единое П-образное трехэтажное здание (9 260 квадратных метров) с цоколем и мансардой, условно разбитое на пять блоков. Площадь застройки 2 699 квадратных метров. В здании – мастерские печатной графики и офорта, костюма и театрального искусства, римской мозаики и витражей, скульптуры и живописи, гончарного дела, механики и компьютерной графики, студия фото-видеосъемки и зал хореографии, – рассказали в Минобороны РФ.

При строительстве центра архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства: здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов и уличный фонтан. В центре смогут одновременно обучаться до 350 человек.

Также Путину показали еще один объект музея-заповедника: филиал «Артека» – школа «Корсунь».

– Это Т-образное четырехэтажное здание (12 259 квадратных метров, площадь застройки – 3 508 квадратных метров). На этажах – большие светлые помещения, театральные студии, актовый и кинозалы. Всего – 547 оригинальных классов, включая компьютерные, и образовательные пространства, – рассказали в МО РФ.

Отмечается, что в здании есть спальный блок на 272, комнаты для вожатых, медицинский блок, столовая на 300 посадочных мест, мультимедийный зал на 310 мест для проведения мероприятий, административно-хозяйственная часть. Здесь могут одновременно находиться до 300 человек.

Напомним, в январе ход строительства объектов в «Херсонесе Таврическом» проинспектировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Помимо уже завершенных объектов, здесь будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, а также музей Христианства, идея строительства которого рядом с местом крещения князя Владимира зародилась еще в 19 веке.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50