Владимир Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь 18 марта – впервые после начала специальной военной операции. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава государства сам, за рулем приехал на открытие детской школы искусств в Херсонесе.

– Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Развожаев вместе с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) показал главе государства новую ДШИ. Детская школа искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Сегодня, 18 марта, в Крыму отмечают девятую годовщину воссоединения с Россией. Накануне Владимир Путин в ходе совещания, посвященного социально-экономическим проблемам полуострова, заявил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы в отношении Крыма и Севастополя. Также глава государства подчеркнул, что будут реализованы все планы по улучшению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного и туристического потенциала. Кроме того, он поручил поручил проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму - по словам президента, производственные мощности у Крыма и Севастополя есть.

Сегодня в Крыму состоялся традиционный автомотопробег, посвященный годовщине Крымской весны. Мероприятие, организованное Всероссийским мотоклубом «Ночные волки», завершилось праздничным концертом на горе Гасфорта.

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