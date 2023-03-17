Владимир Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы по отношению к Крыму и Севастополю

Президент подчеркнул, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти пресекут любые угрозы для Крыма. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В нем принимали участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы, - отметил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, правительство будет системно решать вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

- Реализуем все наши планы по улучшению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала, - подчеркнул Владимир Путин.

Также в ходе совещания были затронуты проблемы восстановления и пропускной способности Крымского моста, в скором времени по нему начнут пускать грузовики. Также обсуждались вопросы туристической сферы.