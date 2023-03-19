Минздрав Крыма: трое детей, сбитых пьяным водителем в Нижнегорском района, находятся в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в Нижнегорском районе республики. Фото: пресс-служба МВД Крыма/пресс-служба прокуратуры РК

Жестокая авария произошла вечером 18 марта на улице Центральная села Емельяновка Нижнегорского района – 54-летний водитель на ВАЗ-2107 «Жигули» смел с обочины целую семью. Под колеса отечественного автомобиля попали родители и трое маленьких детей, один из которых находился в коляске.

В министерстве здравоохранения региона поделились информацией о самочувствии несовершеннолетних пострадавших, которым совсем еще малыши - старшему 5 лет, среднему три годика и младшенькому два.

- Дети переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», все в тяжелом состоянии. Двоих малышей готовят к операции, - сообщили в ведомстве.

Взрослые пострадали меньше, чем дети: мужчина, получившие легкие травмы, вообще отказался от госпитализации, у женщины состояние средней степени тяжести.

Резонансным инцидентом тут же занялись люди в погонах.

- По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Напоминаем, что минувшим летом на федеральной трассе Таврида вблизи поселка Зуя под колесами иномарки погибли три человека, среди которых 15-летний подросток.

Официальная версия гласит, что незадолго до трагедии произошло мелкое ДТП с участием двух легковушек. Автолюбители остановили машины, чтобы разобраться кто прав, кто виноват. Именно в это время в них на полной скорости и врезался крутой внедорожник BMW, за рулем которого находился сын хозяина «Тайгана».

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