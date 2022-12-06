Работа Керченской паромной переправы возобновлена 6 декабря после улучшения погодных условий

В настоящее время по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во вторник 6 декабря после нескольких дней простоя возобновлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 11.20 часов 6 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Тем не менее, в настоящее время по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-службе Минтранса РФ, до вечера вторника в проливе сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-15 метров в секунду, осадков не ожидается, видимость хорошая, температура воздуха днем не поднимется выше +2 градусов.

Напомним, что работа Керченской паромной переправы из-за непогоды была приостановлена 29 ноября. Во второй половине дня 2 декабря работа паромов в условиях улучшения погодных условий была возобновлена на несколько часов, однако к концу дня вновь приостановила перевозки.

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