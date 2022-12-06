«Приехала грустная и похудела»: как живет собака по кличке Сарделька после возвращения с зоны спецоперации домой в Крым

Сарделя прошла очень много разных обучений и подготовок, поэтому она стала очень ценным спасателем на фронте. Фото: Личный архив Дмитрия Фролова

Оказывается, в армии могут служить не только люди, но и животные. Одной из таких героинь стала собака специального назначения, которая месяц назад отправилась из Крыма прямиком в зону спецоперации. О том, как лабрадор справлялась с заданиями на фронте и как живет сейчас, рассказал ее хозяин – владелец симферопольского приюта «Лабрадом» Дмитрий Фролов.

Вместе с военными и спасателями она освобождала из-под завалов людей Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в начале ноября шестилетняя собака с милой кличкой Сарделя поехала в зону СВО. Наравне с бойцами четвероногая проявляла мужество и героизм. Каждый день она выполняла поставленные задачи. Но из-за того, что российские военные временно вышли с территории Херсона, лабрадор с чувством выполненного долга вернулась туда, где ее так ждали.

Собака до «призыва» прошла очень много разных обучений и подготовок. Но на этом хозяин не планирует останавливаться, впереди Сарделю ждет еще много новых тренировок.

ПОСЛЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИЕХАЛА ГРУСТНАЯ

На первый взгляд, лабрадор выглядит сурово. Внушающий размер, выразительные большие глаза. Но рядом с хозяином Сарделька показывает свой истинный характер.

- Она у нас девушка веселая, - шутит Дмитрий. – Хотя после спецоперации приехала грустная. День привыкала к дому, осваивалась, но все же очень соскучилась. Сейчас уже веселая, бегает, играет, ко всем пристает и рада вернуться, - говорит хозяин.

За время сложной работы собака-спасатель сильно похудела. Фото: Александра Тимощенко

БОЕВАЯ ТРАВМА

По словам Дмитрия Фролова, за несколько недель на фронте Сарделя стала настоящим героем. Вместе с военными и спасателями она освобождала из-под завалов людей, находила и обезвреживала мины и даже получила боевую травму. СВО оставила след на лапке лабрадора.

- Она напоролась на гвоздь или на штырь. Пока хромает, но бегать и веселиться ей это не мешает. Мы обрабатываем разными мазями, поэтому рана почти затянулась, - гладит лапку четвероногой хозяин.

СИЛЬНО ПОХУДЕЛА

За время сложной работы собака-спасатель сильно похудела. Несмотря на то, что в дорогу хозяин давал ей корм, на еду почти не оставалось времени, Сарделька сбросила около четырех килограммов. Но как только приехала домой, быстро вернула все потерянные калории. Сейчас она бегает по двору, играет с остальными собаками из приюта «Лабрадом» и несколько раз в неделю тренируется. В скором времени вместе с хозяином они поедут на охоту, чтобы отточить новые навыки.

Собака была рада вернуться домой Фото: Александра Тимощенко

- Как будет удачная погода, мы с ней отправимся на охоту. Побегаем, потренируемся, для нее это будет очень полезно, потому что, возможно, скоро она снова поедет на фронт. Нельзя терять форму, - добавляет Дмитрий Фролов.

Напомним, в конце сентября, когда по всей стране вышел указ о частичной мобилизации, Дмитрий Фролов объявил о помощи бойцам. Он решил спасти от одиночества четвероногих и создал проект «Резервист» в своем приюте «Лабрадом». К нему на передержку призванные в рамках мобилизации бойцы начали отдавать своих животных. Сейчас у волонтера около 70 собак. Он построил для них отдельные вольеры и обеспечил их заботой. Всех животных приют принимает абсолютно бесплатно.

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