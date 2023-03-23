Путин одобрил запуск движения небольших и порожних грузовых автомобилей по Крымскому мосту

Сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотра при въезде на мост. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Президент России Владимир Путин поддержал идею запустить движение небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Президенту уже я об этом докладывал. Одобрение президента получил, – сказал Хуснуллин журналистам.

По его словам, сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотра при въезде на мост.

– Для увеличения пропускной способности мы рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром («газели», мелкие грузовики), и возврат порожних машин. <…> Вот это решение мы рассмотрим на ближайшей комиссии. Все поручения даны, – сказал вице-премьер.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста. 23 февраля, на 39 дней раньше намеченного срока, было открыто движение по левой автодорожной части. Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через новые российские регионы

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