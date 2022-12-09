Ледовые катки 2022-2023 в Симферополе: дата открытия, расписание, цены на билеты

Ледовый каток станет отличным вариантом поднять себе новогоднее настроение. Фото: Архив "КП"

Перед Новым годом особенно хочется праздника. Зимней атмосферы, елочных украшений, гирлянд и снега. Если последнего в Крыму обычно мало, то поднять себе настроение под конец декабря все же можно. Катание на коньках традиционно считается самым доступным из зимних видов развлечений. В крымской столице для любителей такого досуга есть несколько ледовых катков. «Комсомолка» рассказывает, где работают ледовые катки 2022-2023 в Симферополе.

«МЕГАНОМ»

Цена на разовый абонемент на ледовый каток в «Меганоме» начинается от 250 рублей. С прошлого года стоимость билетов здесь почти не изменилась. В главном торговом центре Симферополя можно не только покататься на коньках, но и полностью обучиться фигурному катанию. Для этого нужно воспользоваться услугами профессионального тренера или пойти на секцию. Эти услуги доступны как для взрослых, так и для детей.

Несмотря на то, что ледовое поле в «Меганоме» небольшое – всего 700 квадратных метров, оно хорошо подойдет для малышей или неопытных посетителей. Маленькая площадь не позволит вам сильно разогнаться и получить травму. В прокат доступно около 500 пар коньков на выбор.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАТОК

Самым большим катком в Симферополе по праву считается Ледовый дворец «Консоль-Спорт». Его часто выбирают местные жители или гости города из-за просторного поля, веселой атмосферы и хороших цен. Как и в «Меганоме», прокат коньков всегда входит в стоимость сеанса. За 60 минут посетитель может отдать от 300 до 500 рублей. Все зависит от времени и выбранных дней недели. Также можно взять безлимитный абонемент на целый день или отдельно оплатить занятие с тренером. Кроме того, в Ледовом дворце регулярно проходят групповые обучения фигурному катанию и хоккею. Такой досуг может стать отличной заменой спортзала или фитнеса.

«НАСЛЕДИЕ»

На улице Гурзуфской в Симферополе располагается школа зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Сеанс катания в любое время дня стоит 300 рублей, а аренда льда – 8000 рублей. На каток также можно приобрести карточку постоянного клиента, арендовать личную ячейку и коньки.

Несмотря на то, что синоптики Крымского гидрометцентра расстроили жителей полуострова отсутствием снега до января, ледовый каток станет отличным вариантом поднять себе новогоднее настроение. Сделать это можно как в будний, так и в выходной день. К тому же, в конце декабря действует много скидок, поэтому купить билет можно будет по сниженной цене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Крыму на Новый год 2023: никакой зимней сказки

«Комсомолка» узнала прогноз погоды в Крыму на Новый год 2023 (подробнее)

Синоптики рассказали, когда в Крыму выпадет первый снег

Синоптики гидрометцентра предупредили о снеге в Крыму 18 ноября (подробнее)