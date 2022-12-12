Стало известно, как в Крыму будут отмечать Новый год 2023

Отдых в отелях в этом году значительно подешевел Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На предстоящий Новый год в Крыму запланировано много ярких и красочных мероприятий. Об этом КП-Крым рассказал глава министерства туризма республики Вадим Волченко.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В связи с моральным и эмоциональным духом крымчан из-за проведения специальной военной операции все же будут действовать некоторые ограничения на массовые мероприятия. Это коснется шумных гуляний и выделенных бюджетных средств на праздники. Но это не помешает отметить гостям и жителям полуострова главное зимнее событие весело.

- Новый год в Крыму обязательно состоится. Он будет красивым, ярким и красочным на территории гостиниц и санаториев, там будут программы, нацеленные на семейные традиции, детские праздники. Все будет тепло и по-семейному, - отмечает Волченко.

Он также добавил, что в предстоящем сезоне посетителей туристических маршрутов ждут новые и интересные объекты.

- На Ай-Петри будут открыты совершенно новые гигантские качели, как еще один объект к Новому году. Также будет обустроено Черепашье озеро, появятся новые маршруты и объекты гастрономического и винного туризма. Много будет экскурсионных программ, - сообщил Волченко.

МНОГО СКИДОК

По его словам, многие предприятия туристической отрасли снизили стоимость на отдых в Новый год. Для гостей гостиниц и отелей сделали выгодное предложение – «Новый год как дома». В рамках кампании предприятия туротрасли делают специальные предложения и скидки до 30-40%.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ БЫЛО

Также он отметил, что многие отели и санатории в Новый год уже забронированы на 80-90%, так как, сравнительно с прошлым годом, цены на отдых сильно снижены, поэтому найти выгодное предложение не составляет труда.

Так, цены в санаториях на сегодняшний день начинаются от двух тысяч рублей в сутки, а отдохнуть в небольших отелях можно всего за полторы тысячи рублей. В четырехзвездочных отелях стоимость проживания составляет от 3,36 тысяч, в отелях категории пяти звезд - от 9 тысяч рублей в сутки. Волченко уточнил, что если сравнивать с ценообразованием прошлого года, то это на 36% ниже, чем в других регионах.

Министр добавил, что для большего потока туристов, на полуострове заранее были выстроены все логистические цепочки. Для комфорта в Крым были добавлены дополнительные поезда, поэтому на новогодние каникулы власти ожидают хороший туристический поток.

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