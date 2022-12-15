«Сложный год»: как прошел туристический сезон-2022 в Крыму

В 2022-м власти надеялись достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих Фото: Евгений СТОЯНОВ

Туристический сезон в 2022 году выдался особенно сложным для всего Крыма. Из-за отмены авиасообщения в этот период на полуострове отдохнуло на 30% отдыхающих меньше, чем в прошлом. Как сообщил министр туризма Вадим Волченко в ходе круглого стола, с января по ноябрь в республике посетило 6,3 миллиона гостей.

НИЖЕ НА 30%

По его словам, крымский туристический бизнес выносил самые разные испытания. За последние восемь лет курортников в Крыму продолжали встречать во времена водной, энергетической блокады и даже в период пандемии. Несмотря на трудности, народ все равно стремился отдохнуть на солнечном полуострове. В этом году туристический поток упал на 25-30% из-за закрытия аэропортов. Но благодаря слаженной работе даже это нелегкое время удалось выстоять с честью.

Это был сложный год. Будем говорить откровенно, сегодняшние показатели - на 30% ниже аналогичного периода 2021 года. Прошлый год был, безусловно, рекордным по всем показателям, 2022 должен был быть еще более успешным, но со всеми сложностями мы справимся, - отметил министр.

ЛОГИСТИКА

Заметим, в прошлом году турпоток в Крым составил 9,5 миллиона человек. В 2022-м власти надеялись достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих, но из-за изменения транспортной логистики в связи с проведением специальной военной операции количество курортников сильно снизилось.

Главной проблемой до сих пор остается логистика, считает министр. Чтобы добраться до конечной точки туристы с материковой части России преодолевают долгий путь. Поэтому в 2023 году помимо удобства размещения в отелях и санаториях, большое внимание будет уделено железнодорожному сообщению, так как все больше курортников выбирает именно этот вид транспорта.

ПОЕЗДА НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Так, отдыхающих, которые приехали в Крым на поезде, в 2022 году стало в 2,5 раза больше. Только за три летних месяца железнодорожным транспортом на полуостров приехало полтора миллиона туристов, что на 70% больше, чем год назад.

И если раньше турпоток по железной дороге составлял 7% от общего количества курортников, то в этом сезоне он составил 18%.

НОВЫЙ ГОД НА 90%

В преддверии Нового года многие предприятия туристической отрасли решили снизить стоимость на отдых в праздничные дни. Для гостей гостиниц и отелей сделали выгодное предложение – «Новый год как дома». В рамках проекта некоторые предприятия туротрасли делают специальные предложения и скидки до 30-40%. Благодаря этому крымские отели и санатории уже забронированы на 80-90%.

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