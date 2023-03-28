Пытался проскочить на красный: в ДТП с поездом под Джанкоем погибли мама с дочками и таксист

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Вечером 28 марта в Джанкойском районе Крыма произошло смертельное ДТП, шокировавшее весь полуостров. На железнодорожном переезде в районе села Вольное произошло столкновение железнодорожного поезда «Севастополь-Санкт Петербург» с автомобилем Skoda. В результате аварии погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки.

Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю. Выяснилось, что погибшими оказались таксист и семья из трех человек - мама с дочками.

- Водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе Следкома.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На данный момент следователи опрашивают очевидцев страшной аварии, а также машиниста и железнодорожников. Ход расследования поставил на личный контроль глава СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Действия погибшего таксиста также могут расценить как грубое нарушение требований по безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, о страшном ДТП «Комсомолка» сообщала ранее. Все произошло около 20:30 28 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде на переезде. Позже СК по Крыму и Севастополю опубликовал видеозапись страшного происшествия.

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