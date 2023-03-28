Появилось видео смертельного ДТП в Джанкойском районе Крыма, в котором погибли четыре человека

В аварии погибли четыре человека. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Вечером 28 марта крымчан шокировало страшное ДТП с участием железнодорожного состава и легковушки. Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, на переезде протаранил автомобиль Skoda , пытавшийся «проскочить» на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, погибшими оказались мама с двумя дочками и таксист.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по пятой части 264-й статьи УК (Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Видео смертельного происшествия опубликовал Следком. На записи отчетливо видно, что водитель пытался успеть проскочить на красный. К сожалению, это обернулось самым трагичным образом.