Будут ли овощи и фрукты в Крыму дешевыми: чего ждать от урожайного сезона 2023 на полуострове

На виноградниках урожай стабильно высокий Фото: Анна КИРИЕНКО

Восемь лет без днепровской воды научили аграриев Крыма внимательно следить за прогнозом погоды и новинками селекции. Первое помогает просчитывать продуктивную влажность грунта, от которой зависит конечный выбор культур для посева, а второе определяет новые направления, зачастую, в корне отличающиеся от привычных для сельского хозяйства.

ДВА ГОДА ПОДРЯД В ПЛЮСЕ НЕ БЫВАЕТ

В прошлом году Крым собрал рекордные 2 миллиона тонн зерна, полностью обеспечив себя и отправив на экспорт половину урожая. Сказать, что значительную роль в этом сыграл Северо-Крымский канал, нельзя. Да, урожайность при искусственном поливе зерновых увеличивается в несколько раз, но это при благоприятных погодных условиях и внесении удобрений в хорошо увлажненную почву.

- Что касается зерновых культур, и здесь аграрии, наверное, подтвердят мои слова, несколько лет подряд высокий урожай, к сожалению, не бывает. Он наблюдается в определенные периоды, поэтому сельхозпроизводители делают все возможное, чтобы получить высокий урожай, так как от этого зависит их финансовая стабильность, доходы. А мы оказываем взаимодействие с научными учреждениями, оказываем государственную поддержку, которая, хоть не намного, но помогает уменьшить финансовую нагрузку и дает возможность использовать средства для проведения различных технологических мероприятий, - заверила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

Морковку в Крыму могут выращивать в форме медвежьей лапы Фото: Анна КИРИЕНКО

СТАНОВИТСЯ ЖАРКО

Наука говорит, что за последние 30 лет погодные условия сильно изменились, особенно в нашей климатической зоне. И дело здесь не только в осадках – температура воздуха с октября по апрель стала выше на 3-5 градусов, и те дожди и снег, что успевают упасть на крымскую землю, очень быстро испаряются, оставляя продуктивный слой почвы без влаги, а растения – без питания для корневой системы. Вносить удобрения в такую почву нельзя, они просто сожгут растение, и кроме соломы и долгов, фермеру не останется ничего.

- Если говорить об условиях этого года, то за осенне-зимний период выпало на 20% меньше осадков, чем в предыдущие годы. При таком количестве осадков и при повышенных температурах в метровом слое влаги мало, а даже если она есть, то буквально за несколько дней ветреной погоды она пропадает. А метровый слой - это та влага, которой будут питаться растения, - пояснила замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. - Мы анализировали практически все районы, как по спутниковому мониторингу, так и по раскопкам вручную - промачивание очень слабое, в большинстве районов сухо. Этого точно мало для формирования урожая. Поэтому нам остается надеяться на весенние осадки. В прошлом году хорошие дожди были в апреле, а потом летом в период наливки зерна. Вот если в этом году такое случится, то можно будет рассчитывать на хороший урожай. Но так не бывает, год от года сильно отличаются.

ВОДА ПРИДЕТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Расходы на транспортировку воды делят на всех потребителей Фото: Анна КИРИЕНКО

Днепровская вода придет на полуостров в 20-х числах апреля. Конечно, можно ее запустить и раньше. Гидротехнический узел на Каховском водохранилище находится под контролем российской армии, и перекрыть потоки воды по Северо-Крымскому каналу никто не сможет. Но зимний период используется для ремонта и восстановления целостности бетонных бортов. Кроме того, этой зимой водохозяйственникам нужно было отладить системы учета и сделать их по российским стандартам. В прошлом году вода на поля подавалась бесплатно и по требованию, а в этом - за каждый кубометр надо будет платить по счетчику.

- Стоимость днепровской воды для орошения будет ниже средней по сравнению с другими регионами Южного федерального округа, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - В данный момент идет наполнение водохранилищ и заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.

Северо-Крымский канал зимой ремонтируют к следующему поливному сезону Фото: Анна КИРИЕНКО

РАСХОДЫ ДЕЛЯТ НА ВСЕХ

Цену на поливную воду для крымских сельхозпроизводителей еще никто не озвучил. Она зависит от количества заявок - чем больше водопользователей, тем будет ниже цена, поскольку расходы на ее перекачку делятся на всех. Крымский полуостров по трассе канала поднимается с севера на восток, и местами воду нужно поднимать на 50 метров выше, для чего задействованы мощные электрические насосы. И если в советское время затраты электроэнергии никто не считал, то теперь это главная статья расходов на работу Северо-Крымского канала.

Без днепровской воды урожай в Крыму значительно ниже Фото: Анна КИРИЕНКО

- По предварительным данным, количество водопользователей, планирующих полив в сезоне текущего года, составит 210 юридических и физических лиц. Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, в том числе 13 рисоводов, будут заниматься выращиванием риса, - сообщил зампред Госкомитета по водному хозяйству Крыма Альберт Кангиев. - 246 миллионов кубометров воды в целом пройдет по каналу, в том числе 144,5 миллиона - на выращивание риса.

С началом водной блокады Крыма рис получил второе имя – водная удавка. На заполнение рисовых чеков в прежние годы уходило около половины объемов воды Северо-Крымского канала, а с прямым доступом к рису краснодарских производителей нет смысла искать способы вырастить крымский. Оказалось, что рисовые чеки на Севере Крыма выполняли функцию барьера между поверхностным слоем почвы и подступающими к ним морскими солеными водами. И когда воды для наполнения рисовых полей не стало, земля превратилась в солончаки, где даже пшеницу выращивать не резон – она дает по 17 центнеров с га. Поэтому, как только вода наполнила канал, фермеры высадили первые рисовые поля, чтобы в этом году семян хватило на посадку 3,6 тысяч га. Это это пятая часть от прежних посадок.

ХЕРСОНЩИНА ДИКТУЕТ ЦЕНЫ

Помимо риса, в этом году аграрии собираются увеличить посевы кукурузы и сои. Это кормовые культуры, которые продают на птицефабрики и животноводческие фермы. Прошлый урожай многие производители не смогли продать – крымская цена была выше той, за которую были готовы отдать свой аграрии Херсонской и Запорожской областей. Вроде как, и страна большая, и рынок большой, но стоимость вывоза урожая из Крыма высокая. А в этом году его придется везти не через Керченский пролив, а по сухопутному маршруту – груженные фуры на Крымский мост после теракта 8 октября 2022 года не пускают.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уже сообщил, что аграрии будут получать воду для орошения полей бесплатно в качестве поддержки на время переходного периода. В свою очередь, руководство Крыма обещает предоставить сельхозтоваропроизводителям из новых регионов торговые места в республике. Для потребителя это значит, что будут снижены цены на капусту, картошку, морковку, свеклу, клубнику, черешню и лук. А производителям нужно переориентироваться на те культуры, которые на Херсонщине или Приазовье расти не могут.

И В ДЖАНКОЕ БУДУТ КИВИ РАСТИ!

- Косточковые, яблоня, персик и особая наша гордость - это субтропические культуры. Например, мы сейчас очень активно внедряем орехоплодные, - пояснил заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий. - Мы работаем над форматом наших оливковых деревьев, пытаемся расширить их ареал произрастания, чтобы на большей территории Крыма можно было заниматься импортозамещением и производить оливковое масло. К орехоплодным у сельхозпроизводителей за последние несколько лет очень сильно вырос интерес. А киви теперь можно выращивать в Джанкойском районе. Наше отделение там вывело новые морозоустойчивые сорта. Вопрос не в наличии разработок, потому что за этих 8 лет их у нас много, а в их качественном внедрении.

Урожай косточковых в этом году вырастет. Начали плодоносить новые сады Фото: Анна КИРИЕНКО

Трудно конкурировать с Крымом в виноградниках - валовый сбор в прошлом году составил 129 тысяч тонн, а в этом году ожидается больше за счет молодых посадок, которые только вступают в плодоношение. На новые виноградники компенсация достигает до 80% от затрат, и фермеры пользуются этой возможностью. Ведь задача стоит не только обеспечить Крым и гостей в курортный сезон – во всей России вопрос продовольственной безопасности стоит на первых позициях. Даже Крым на 100% не обеспечивает себя всеми продуктами, но с голоду мы не помрем однозначно.

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