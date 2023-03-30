«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый классный крымский кот 2023»

Какой хозяин не хочет явить своего вальяжного пушистика всему миру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна – время полное надежд и радости. Причем не только для людей. Радуются этому времени года и братья наши меньшие. Эти пушистики как никто другой любят раскинуться под солнышком в ожидании скорого лета.

Специально для мурлык и их хозяев «Комсомолка» запускает конкурс «Самый классный крымский кот-2023».

В прошлые годы наш проект очень понравился владельцам кошек, вызвав среди читателей настоящий фурор. Да и за призовые места развернулась нешуточная борьба. Какой хозяин не хочет явить своего вальяжного пушистика всему миру, да еще и получить за это приз.

В этом году генеральным спонсором конкурса «Самый классный крымский кот-2023» станет производитель сбалансированного сухого корма для кошек и собак AJO. При создании кормов используется концепция целостного взгляда на кормление питомцев, а также учитываются последние научные достижения в сфере пищевой промышленности.

А еще в кормах AJO отсутствует пшеница и кукуруза, источником углеводов является рис/гречка и овсяные хлопья. Данные ингредиенты имеют высокую пищевую ценность и улучшают органолептические свойства корма. Все ингредиенты подобраны исходя из конкретных потребностей питомцев и включают полезные питательные вещества, которые составляют идеальный баланс для полноценного развития питомцев.

Победитель получит месячный запас корма. Фото: AJO

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ МОСТИКА

Конечно же, мимо нашего конкурса не мог пройти один из самых известных котов России Мостик. Этот пушистый строитель Крымского моста запомнился и полюбился всей стране во время возведения легендарного объекта. О ходе строительства кот рассказывал в своем блоге. Сейчас Мостик активно путешествует по полуострову, не забывая рассказывать своим подписчикам о достопримечательностях Крыма.

Один из пушистиков, принявших участие в нашем конкурсе, получит от Мостика специальный приз!

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

- Сделайте фотографию своего любимого котика;

- Загрузите снимок через форму для загрузки (кнопка «Принять участие в конкурсе» размещена ниже, фотографии модерируются);

- Подпишите фотографию: имя и фамилия владельца, город проживания, контактные данные владельца (телефон, е-mail), кличка питомца и возраст;

- Напишите небольшой рассказ о вашем котике (до 500 знаков);

- Голосуйте за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 30 марта по 13 апреля — регистрация участников.

С 14 по 27 апреля — голосование за понравившегося питомца.

Итоги конкурса подведем 28 апреля.

КАК ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Победителя и двух призеров фотоконкурса «Самый классный крымский кот-2023», которые займут второе и третье места, определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Крым. В тройку лидеров войдут котики, набравшие наибольшее число лайков. Кот-победитель получит месячный запас корма от AJO. Еще одного счастливчика, которому присвоят номинацию «Супер-кот», выберет спонсор конкурса. Питомец также получит приз.

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ ЛЮБИМЦА И ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ.

С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ здесь.

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