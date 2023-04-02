Севастопольцы задержали водителя, сбившего 12-летнего подростка на пешеходном переходе

ДТП случилось в районе дома № 35 по проспекту Острякова. Фото: кадр видео пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе под колеса легкового авто попал 12-летний подросток, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В пресс-службе УМВД России по г. Севастополю сообщили, что водитель хотел убежать с места ДТП, но его задержали очевидцы инцидента.

- В районе дома № 35 по проспекту Острякова водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на подростка-пешехода и попытался скрыться, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что 51-летний водитель иномарки, несмотря, что уже горел запрещающий сигнал светофора, выехал на пешеходный переход, по которому уже шли люди. Под колеса автомобиля попал один из пешеходов – подросток, которому предположительно 12-лет.

- После дорожно-транспортного происшествия водитель не остановился, чтобы оказать помощь потерпевшему, а свернул в ближайший двор, припарковал автомобиль и попытался уйти. Очевидцы происшествия не позволили ему скрыться: неравнодушные севастопольцы удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую медицинскую помощь пострадавшему, - отметили в ведомстве.

Мальчика скорая помощь увезла в детское медицинское учреждение, где его госпитализировали.

- Предварительно установлено, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Напоминаем, что в Нижнегорском районе Республики Крым пьяный водитель сбил семью с тремя детьми. Пострадали малыши пяти, трех и двух лет.

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