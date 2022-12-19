Семье уральцев с больным ребенком, которые второй год сидят без света и тепла, пообещали подключить электричество под Новый год: «Надеемся на чудо»

Наталья обратилась в редакцию с криком о помощи. Фото: Личный архив читательницы КП-Крым

После того, как КП-Крым опубликовала историю семьи Петровых, которые с больным 5-летним сыном вынуждены жить в холодном доме в селе Пожарское Симферопольского района, тема вызвала резонанс. Проблемой семьи заинтересовалась прокуратура и региональные телеканалы. Правда, пока ситуация кардинальным образом не изменилась.

Напомним, в середине декабря в редакцию «Комсомолки» с криком о помощи обратилась Наталья Петрова (фамилия изменена. - Прим. Ред.). С мужем и пятилетним ребенком они около двух лет назад переехали в Крым из Екатеринбурга. Главной причиной изменений послужила необычная болезнь ребенка – холодовая аллергия. Особенность недуга проявилась не сразу. Когда мальчик был еще младенцем, с его здоровьем все было хорошо, но в какой-то момент родители заметили, что у малыша на коже появляется сильная сыпь. Раздражение поражало сразу несколько участков на теле ребенка и очень пугало взрослых. Поэтому Петровы сразу решились на переезд туда, где нет сильных морозов - в Крым. Однако вместо обещанного тепла получили неотапливаемый дом без горячих батарей и электричества.

У мальчика холодимая аллергия. Фото: Личный архив читательницы КП-Крым

Как рассказала Петрова КП-Крым, в столице Урала им пришлось продать квартиру, попрощаться с родственниками и оставить работу. В Крыму они успели построить дом своей мечты с баней, продуманной инновационной системой отопления, но для полного счастья нужно было лишь провести коммуникации. Однако уже больше года Петровым приходится пользоваться свечами. Чтобы ускорить процесс, они даже предоставляли в «Крымэнерго» документы, которые подтверждают болезнь их пятилетнего сына. Но сроки подключения дома к сетям постоянно сдвигались.

- Сначала обещали подключить в январе 2022 года, потом каждый месяц «кормили завтраками». На дворе скоро 2023 год, а у нас электричества как не было, так и нет. Приходиться пользоваться одной фазой соседа. Спасибо ему, что любезно поделился с нами, - отмечает Наталья.

По словам читательницы, она даже ходила по разным инстанциям, обращалась в Совмин, приходила на личный прием в министерства и даже в районный суд. Тогда госпредприятие обязали подключить дом к электричеству не позже 1 ноября 2022 года, но чуда не случилось.

Поэтому в надежде на решение ситуации Наталья Петрова обратилась в редакцию «Комсомолки».

- Мне только буквально на днях «Крымэнерго» прислали таблицу подключений электричества, в которой мы стоим в очереди на 30 декабря. Надеемся на лучшее, что чудо случится под Новый год, но проблема в том, что они работают до 28… Поэтому даже как-то не верится, - отметила в разговоре с КП хозяйка дома.

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