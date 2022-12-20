Семье уральцев с больным ребенком, которые второй год сидят без света и тепла, не смогли подключить электричество: «Что-то пошло не так»

Проблемой семьи заинтересовалась прокуратура и региональные телеканалы. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

После затянувшейся истории семьи Петровых, которые с больным 5-летним сыном были вынуждены жить в холодном доме без отопления и света в селе Пожарское Симферопольского района, ситуация сдвинулась с мертвого места. Как рассказала читательница КП-Крым, которая с криком о помощи обратилась в редакцию.

По словам Натальи Петровой (фамилия изменена. - Прим. Ред.), после публикации материала и официального запроса от редакции в «Крымэнерго» утром 20 декабря сотрудники предприятия пришли к ним домой проводить обещанное электричество. Однако что-то снова пошло не так…

- Оказалось, что около нашего дома бригада не нашла линии проводов для проведения света. Нам объяснили, что виной всему какой-то очень сложный проект строительства ЛЭП. В итоге рабочие ушли и даже счетчик не повесили, так как на наш не имеют права вешать, только на свой, который они благополучно «забыли дома», - рассказывает жительница Пожарского.

Теперь семье Петровых придется ждать еще несколько недель, чтобы сотрудники «Крымэнерго» смогли настроить нужные для подключения каналы. Но точных сроков, как обычно, никто не дает.

- Говорят – ждите, а сколько ждать – молчат. А мы так уже два года живем, - с грустью вздыхает Наталья.

Напомним, в середине декабря в «Комсомолку» с надеждой на помощь и огласку обратилась тема вызвала резонанс. Проблемой семьи заинтересовалась прокуратура и региональные телеканалы. Правда, пока ситуация кардинальным образом не изменилась Наталья Петрова. Вместе с мужем и пятилетним ребенком они около двух лет назад переехали в Крым из Екатеринбурга из-за необычной болезни ребенка. У малыша обнаружили холодовую аллергию. Поэтому уральцы решились на переезд туда, где нет сильных морозов - в Крым. Но вместо обещанного тепла получили дом с холодными стенами и без электричества.

Также на официальный запрос КП-Крым ответили в предприятии. По информации пресс-службы, электричество будет подключено в доме семьи из Екатеринбурга не позднее 31 декабря.

- Между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и заявителям заключен договор об осуществлении технологического присоединения объекта, указанного в редакционным запросе. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сети в организации запланирована в срок не позднее 31.12. 2022, - говорится в сообщении.

Проблемой семьи заинтересовалась прокуратура и региональные телеканалы. Но ситуация кардинальным образом пока так и не изменилась.

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