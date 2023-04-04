Многие живут в стенах из надгробий: какие дома в Симферополе построены из могильных плит

Подобные плиты в 20-х годах прошлого века становились строительным материалом Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

Каждый день, проходя мимо обычных серых зданий Симферополя, мы даже не задумываемся, какие тайны может хранить горсть ровно сложенных камней. Не так давно некоторые из старинных строений стали остро нуждаться в ремонте. Строители оголяли рассыпающиеся фасады, а с ними оголялась и суровая реальность. Лица рабочих бледнели, видя жуткую картину - среди обычных кирпичей на гранитных и мраморных плитах виднелись аккуратные надписи: «Здесь покоится…». Так современные симферопольцы узнали, что десятки зданий в их любимом городе построены из могильных плит, а некоторые прямо на месте бывших кладбищ.

ЖИВЫЕ ЗАБРАЛИ ЗЕМЛЮ У МЕРТВЫХ

С начала 1920-х годов в СССР практика строительства домов из могильных плит стала уже рутинным делом. Города стремительно разрастались, требовались новые территории. Живые стали забирать землю у мертвых и строить жилые дома прямо на месте старинных кладбищ. Конечно, можно было перенести захоронения, аккуратно эксгумировать тела и отправить их на новое кладбище вместе с могильными плитами. Но вместо этого городские некрополи подверглись ревизии и переустройству.

Чувства людей, чьи родственники покоились на этих кладбищах, не особо заботили власть. К тому же, лица правления в ходе антирелигиозной кампании решили таким образом указать представителям церкви на их место, отнять любую землю и влияние. Симферополь не стал исключением.

- С тех пор входы на кладбища стали перекрывать. На их месте появлялись все новые и новые строения. Таким образом крымская столица потеряла три исторических кладбища: христианское - между улицами Крылова и Козлова, татарское - территория нынешней улицы Футболистов, и первое гражданское - возле стадиона «Локомотив», - пишет в своей статье краевед и автор исторического сайта про Симферополь Александр Белов.

Захоронение старца Азиза Салгир-бабы. Рисунок Архипова. Из книги Лашкова "Экскурсия Симферопольской мужской гимназии"

На улице Крылова, которая раньше называлась Кладбищенской, сохранились лишь два старинных дома тех времен: смотрителя кладбища и настоятеля церкви.

Директор музея истории города Симферополь Ирина Вдовиченко поведала еще об одном старинном кладбище, которое появилось еще до основания столицы и находилось на участке земли - от нынешней площади Советской до улицы Воровского.

От этого кладбища почти ничего не осталось. Сохранилось только захоронение старца Азиза Салгир-бабы на улице Воровского, остальная часть могил утрачена в ХIX веке.

В БЫВШЕЙ БАНЕ НАШЛИ НАДГРОБИЯ МЛАДЕНЦЕВ

Современные жители Симферополя узнали о домах, в основе которых лежат могильные камни, не так давно. Многие старинные здания стали осыпаться и требовали капитального ремонта. Рабочие бригады оголяли фасады и обнаруживали страшные находки.

Сначала в школе №14 на улице Караимской, которая строилась в 1937 году как татарская школа № 13. К слову, ее парадный вход находится на месте погребения героев Альминского сражения, первой крупной битвы Крымской войны. Позже в здании бывшей бани на улице Кирова. А совсем недавно и на улице Александра Невского в здании Симферопольского техникума железнодорожного транспорта.

Директор музея истории города Симферополь Ирина Вдовиченко Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

Директор музея истории города Симферополь Ирина Вдовиченко вспоминает, как в 2008 году ей позвонил горожанин, который увидел надгробные камни в основе здания бывшей бани, что находится напротив кинотеатра «Симферополь». Сильный ливень раскрыл фасад и обнажил стены. Сотрудники музея тут же выехали на место и лично увидели памятники. Могильные плиты находились в стенах и лежали рядом с баней, выпав из разрушенной стены. Несколько экспонатов удалось изъять и перевезти в музей.

Надгробие для младенцев Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

- Две надгробные плиты теперь хранятся у нас в музее. Обе принадлежат младенцам. На одной плите вырублен мемориальный текст: «Младенец Надежда, дочь Н.А. Прейс. Родилась 9 июня 1854 года, скончалась 6 июля 1855 года». На второй написано: «Младенец Сергей Ерохин. Скончался 26 октября 1911 года», - рассказала КП Ирина Вдовиченко.

Могильные камни для возведения бани были взяты из гражданского кладбища и кладбища на улице Крылова. Среди камней нашли только православные надгробия. Самое старинное датировалось 1806 годом, самое новое - 1920-м. Большую часть найденных памятников строители просто отвезли на свалку.

Архивные записи об экспонатах музея Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

МНОГОЭТАЖКИ НА КОСТЯХ

Есть и жилые многоэтажные дома, спортивные площадки и даже детские садики, которые стоят прямо на месте старинных кладбищ. Некоторые из этих зданий тоже частично состоят из надгробий. К сожалению, останки умерших людей и сейчас находятся под строениями. Никто не стал переносить захоронения. Сотни людей фактически живут на могилах.

Где находятся старинные кладбища в Симферополе. Фото: яндекс-карты

- В 1937 году на старых кладбищах из могильных плит и камней постепенно стали строить дома. Позже эти места превратились в жилой квартал. А во дворе одной из престижных советских построек и вовсе оказался склеп. Это здание, которое возвели для командного состава Красной Армии на улице Севастопольской, 30/3. Оно стоит на месте склепа графа Александра Де Мезона, - поведал Александр Белов.

Ликвидация главных городских кладбищ создала новую проблему - хоронить умерших было негде. Чиновники экстренно приняли решение основать новое кладбище недалеко от храма Всех Святых, возле современного стадиона «Локомотив». И уже в тридцатые годы церковный холм переименовали в Первое городское кладбище.

- Но как только открылось еще одно кладбище на Абдале, Первое городское тоже подверглось застройке. Появилась автостанция, спортцентр и республиканский центр ДОСААФ, - отметил краевед.

СПИСОК ЗДАНИЙ ИЗ МОГИЛЬНЫХ КАМНЕЙ

Пока не существует официально задокументированного списка строений Симферополя, возведенных из надгробий. Но местные жители, краеведы и историки самостоятельно составляют подобные перечни.

На сегодня известно о таких зданиях, которые частично состоят из кладбищенских плит:

- Подсобка для госслужбы радиовещания на улице Караимской, 6.

- Школа № 14 на Караимской 23.

- Многоквартирный жилой дом на улице Караимской 23а.

- Цех бывшей мебельной фабрики, а теперь Симферопольский техникум радиоэлектроники на Караимской 29а.

- Жилье для привилегированных личностей и партийных работников на улице Александра Невского, 16 и 30.

- Жилой многоэтажный дом на улице Севастопольская, 30/3.

- Первое здание городского банно-прачечного комплекса, а теперь бар на улице Кирова, 54.

- В прошлом дом, где жили семьи заслуженных большевиков, сейчас обычный жилой дом на улице Жуковского, 22.

- Помещения республиканской санэпидемстанции на улице Набережной, 67.

- Дом в честь 1905 года на бульваре Ленина,1. При строительстве здания использовали не только надгробные плиты, но и камень из разрушенного собора Александра Невского.

Российский государственный университет правосудия на улице Павленко,5.

Однако надгробия находили не только в основаниях зданий. Так, например, строители обнаруживали могильные камни просто на улицах и обочинах. Жуткий “стройматериал” использовали для мощения дорог и аллей.

Таким образом во времена СССР со старыми кладбищами и надгробными плитами был уничтожен огромный слой истории, который теперь воссоздать просто невозможно. А многие симферопольцы и по сей день не знают, что живут на костях и в домах, построенных из могильных камней.

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