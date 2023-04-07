Откуда в Крым придет вода, из-под земли или Днепра: эксперты сделали прогноз

Северо-Крымский канал в этом году перегонит 240 миллионов кубометров воды Фото: Анна КИРИЕНКО

После запуска Северо-Крымского канала тема обеспечения водой полуострова отошла по значимости на второй-третий план. Были определенные опасения на счет Каховского гидроузла, который теперь оказался в зоне активных действий СВО, но шлюзы открыты, и в 20-х числах апреля первая вода пойдет на поля и в наливные водохранилища. Но, как оказалось, задача по стабильному водоснабжению Крыма полностью не решена.

У ЯЛТЫ НОВЫЙ ТОННЕЛЬ

Зима в Крыму выдалась малоснежная, обильных дождей стоит ждать не раньше мая. Но в водохранилищах, построенных на реках полуострова, накоплено около 180 миллионов кубометров воды. Еще больше 200 миллионов кубометров находится в водоемах системы Северо-Крымского канала. И этих объемов полуострову должно хватить минимум на год, даже если дождей не будет совсем, и днепровская вода не придет на выручку. Но, во-первых, в Крыму с каждым годом становится жарче, и много воды испаряется, а, во-вторых, водные ресурсы распределены по региону неравномерно – система наливных водохранилищ идет по линии канала с севера на восток. Южный берег собирает воду в горах в Загорском и Счастливенском водохранилищах, и оттуда она по туннелю приходит в Ялту и поселки. Сейчас тоннельный водовод реконструируют: еще в советское время были запланированы две ветки водовода, чтобы иметь возможность ремонтировать их попеременно. Но с 60-х годов прошлого века задумку не могли воплотить в жизнь, и теперь возводят новый гидроузел, чтобы наконец-то отремонтировать старый.

Фото: Анна КИРИЕНКО

- Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в городской округ Ялта. Протяженность участка реконструкции - 7,2 км. Тоннельная часть составляет 5,6 км и 1,5 составляет существующий тоннель, который также будет реконструирован, - сообщили в Минстрое Крыма.

Загорское и Счастливенское водохранилища в общей сложности рассчитаны на 40 миллионов кубометров воды. Даже при пиковой нагрузке на летний сезон этого должно хватить, а дальше все зависит от осенних притоков. В засушливую зиму 2020-21 годов Ялту выручили горные источники и водопады: Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад. Теперь от неприятных неожиданностей должно подстраховать новое водохранилище на правом притоке реки Кача – реке Марта. По предварительным расчетам экспертов, запаса в 8 миллионов кубометров должно хватить, чтобы у Южного берега Крыма была дополнительная водная «кубышка», и экологической системе не было вреда.

АЛУШТА ГОТОВИТ СБРОС

Еще одно новое водохранилище запланировано для обеспечения Алушты, особенно ее восточной части, включая поселки по трассе до Судака. Емкость такая же, 8 миллионов кубометров, а источник - сброс из водопада Джур-Джур. Сейчас у Алушты есть только два водонакопителя – Изобильненское водохранилище на 30 миллионов кубов и Кутузовское - на 1 миллион. Прибрежные здравницы в основном пользуются собственными скважинами, и горных источников в Алуште полно. Но воду из них не загнать в одну общую трубу, чтобы подать потребителям. А планы по строительству водохранилища на востоке Алуштинского региона были еще с 80-х годов.

- Наполняемость Изобильненского водохранилища уже подходит к верхней точке возможности приема воды, а это значит, что надо готовиться к поэтапному правильному сбросу воды, - описала нынешнее положение дел с водой глава администрации Алушты Галина Огнева. - Да еще и поступит вода в весенние месяцы, по прогнозу, дожди будут, и это спровоцирует механический переброс воды. Надо подготовить все каналы, чтобы беспрепятственно вода ушла в море.

СИМФЕРОПОЛЬ БЕЗ МЕЖГОРКИ

В прошлом году сбрасывать воду пришлось из Симферопольского водохранилища, поскольку она грозила разрушить дамбу и пойти неконтролируемым потоком на город. Тогда Салгир впервые предстал полноводной и бурной рекой, каким был еще до строительства плотины и водохранилища. Многие дома были подтоплены, испорчена недавно отремонтированная набережная. Но больше всего было жаль тех тысяч кубометров пресной воды, что неслись по руслу Салгира в залив Сиваш. К сожалению, от планов по строительству дополнительного водохранилища на 15 миллионов кубометров рядом с уже существующим на 35 миллионов кубов власти отказались.

В этом году Северо-Крымский канал заработает в полную мощь Фото: Анна КИРИЕНКО

- С учетом того, что канал открыли, отпала необходимость строить опреснительные установки и водохранилище на территории Симферополя. Поэтому объема воды достаточно, баланс теперь восстановлен, подземных вод, в том числе. Поэтому Крым сегодня с точки зрения обеспечения водой может спать спокойно, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

Но главный запас столичного региона всегда был в Межгорном водохранилище, куда вода подавалась из Северо-Крымского канала. Год назад его тоже собирались заполнить водой, но чаша Межгорки стоит пустая, а это 50 миллионов кубометров запаса.

- Фактически Межгорное полностью обеспечивало город Симферополь, - подчеркивает специалист по водным технологиям Анатолий Копачевский. - На сегодняшний день у нас Межгорное водохранилище еще не введено и, соответственно, тут будет стоять вопрос, как быстро после соответствующих там технических оценок и реконструкций оно сможет быть в строю, чтобы был гарантированный источник подачи большого объема воды для крупного населенного пункта, потому что понятно, что все остальные населенные пункты значительно меньше потребляют. В частности, Межгорка является резервом и для города Севастополя.

По словам эксперта, в результате обследования под дном Межгорного водохранилища обнаружили карстовые пустоты, куда уходит значительный объем воды. Больше, чем 30 миллионов кубометров, в чашу водохранилища заливать нельзя, и чтобы сделать гидроизоляцию, избежать утечек должны быть соответствующие научные изыскания, проведены колоссальные объемы строительных работ, которые требуют средств и времени. Значит, рассчитывать на Межгорку в краткосрочной перспективе нельзя.

НАКАЧАЕМ, ЕСЛИ БУДЕТ ДЕФИЦИТ

В Госкомводхозе Крыма успокаивают – на случай дефицита у нас есть подземные источники, которые пробурили за последние несколько лет, и фактически Центральный и Восточный Крым питался артезианской водой.

- Дело в том, что эти скважины сегодня находятся в режиме прокачки, то есть их нельзя остановить, запечатать, скажем так, законсервировать на долгие годы, - поясняет первый зампред комитета Альберт Кангиев. - Потому что через какой-то определенный период они прокачиваются, чтобы не было заиливания горизонтов. Тот же Нежинский, Просторенский, Новогригорьевский водозаборы сегодня работают в определенном режиме. Также, как все остальные скважины, которые были задействованы в период безводия, но сейчас вода из них не поднимается. У нас сегодня есть днепровская вода, есть источники, гарантированно наполняющие водохранилища, и то, что создана целая сеть подземных водозаборов, это как запасной вариант, чтобы дать воду населению.

Фото: Анна КИРИЕНКО

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