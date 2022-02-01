Из снега в горах получается до 100 миллионов кубов воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Редкая для Крыма снежная зима обещает половодный год. Белые шапки на горных вершинах в апреле-мае превратятся в бурные потоки пресной воды, которую полуострову так не хватает. Но чтобы ее собрать, нужна система накопительных водоемов, иначе живительная влага уйдет по руслам рек в море.

ХВАЛА НЕБЕСАМ

Синоптики и гидрологи единодушны в оценке продуктивных осадков — они позволили значительно повысить уровень воды в водохранилищах, и если год назад запасы составляли 39 миллионов кубометров, то сейчас фактическое наполнение достигло 169 миллионов. И это при средних показателях накопления 142 миллионов кубометров воды в год.

- Истоки рек, которые питают водохранилища, в основном расположены в Крымских горах, - рассказал КП-Крым заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко. - Все крымские водохранилища естественного стока были построены во времена СССР, четыре еще в предвоенные годы, а первые два появились в 20-е годы прошлого века, когда для осуществления водохозяйственного строительства создавались гидромелиоративные общества.

РЕГУЛИРОВАТЬ СТОК

Всего на Крымском полуострове сооружено 23 водохранилища, из которых восемь заполнялись из Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной с 2014 года. Остальные водоемы построены под сбор естественного стока рек и родников, и способны принять 253 миллиона кубометров. С учетом весенних паводков можно собрать еще 100 миллионов, но для этого нужно построить новые накопительные водоемы. Официально заявлено о строительстве двух — между Алуштой и Судаком на 8 миллионов кубометров и на месте выработанного карьера под Симферополем на 15 миллионов кубометров. Остальная вода уйдет в море.

- Полностью перекрывать сток нельзя, - убежден исполнительный директор Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов. - Если строить водохранилище в среднем течении, то ниже река изменится, экологическая система погибнет. Вдобавок, благодаря реке влево и вправо идет подрусловый сток, который использует население для питья и полива. И третий фактор — это вынос твердых частиц в дельту реки, из которых формируется прибрежная полоса. Не будет стока, потеряем естественные пляжи.

Ученый напомнил, как несколько лет назад жители Бельбекской долины взбунтовались против строительства водохранилища на реке Коккозка, поскольку села ниже по течению лишились бы подземных источников воды. Но на Южном берегу Крыма многочисленные источники и родники позволяют построить систему каптажей, из которых будут питаться все населенные пункты Большой Ялты. Параллельно это снимет угрозу потопов и схода селей, поскольку вода с гор будет рассредоточена по накопителям и не выйдет из русел рек посреди жилых кварталов, как это произошло в июне 2021 года.

60 лет проблему вододефицита Крыма решал канал с водой из Днепра Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ВЕРШИНЕ

- Оба ялтинских водохранилища — Загорское и Счастливенское — заполнены под завязку, и этого хватит на два года, - пояснил депутат Ялтинского горсовета Андрей Кочеихин. - Но для перестраховки и запаса на маловодный период нужны дополнительные водоемы. Самое простое — восстановить дамбу Сикорского на Ай-Петри. Водохранилище там было построено по указу царя в 1906 году и частично разрушено во время землетрясения 1927 года. Современные технологии позволяют все восстановить, собирать воду от таяния снега и через дренажную систему и очистные подавать вниз, в Ялту. Там несколько миллионов кубометров воды можно держать на случай засухи.

Вместо сбора естественной воды государство выделяет деньги на опреснение морской. Якобы это единственный стабильный источник, который будет подмогой в случае маловодья. Эксперты склоняются к тому, что на лицо отсутствие системного подхода в решении проблемы вододефицита. Последствия разовых решений без научного подхода трудно предугадать. Тем более, что держать дорогостоящую опреснительную установку про запас экономически нецелесообразно. Для правильного управления водными ресурсами необходим баланс между нуждами народа и потребностями природы.

В Крыму достаточно источников пресной воды - надо ей рационально пользоваться Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОДЫ ДОСТАТОЧНО

В прошлом году в Крыму открыли филиал Института водных проблем РАН. Его директор Александр Гельфан уверен, что собственных водных ресурсов Крымского полуострова достаточно и для населения, и для экономики, если не возвращаться к выращиванию риса на севере полуострова.

- Другой вопрос, каким образом эту воду рационально использовать, чтобы ее хватило, как удерживать ту воду, которая в большом количестве выпадает в виде осадков, сохранить и не дать проскочить через Крымский полуостров и «свалиться» в море, - говорит гидролог. - До тех пор пока не поймем механизма формирование поверхностного и подземного стоков, их взаимодействия и не дадим рекомендаций их рационального использования, до тех пор задача опоры на собственные водные ресурсы не будет решена.

Напомним, в 2020 году Симферополь перешел на водообеспечение по графику из-за крайне низких запасов воды в трех водохранилищах, питающих крымскую столицу. По той же причине на подачу воды по часам перевели потребителей в Большой Ялте и Алуште. За счет трех горных источников Южный берег Крыма продержался до весеннего паводка, наполнившего водохранилища. Алушта продолжает соблюдать график подачи воды, поскольку Изобильненское водохранилище наполнено на половину, а из горных источников используется только водопад Джур-Джур.

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