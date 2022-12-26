В Феодосии дайверы в костюмах Дедов Морозов установили елку на 15-метровой глубине и водили вокруг нее хороводы

Дайверов не остановила температура воды, которая 24 декабря составляла 12 градусов. Фото: Личный архив Ильи Чачуа

Несмотря на то, что снега в Крыму нет, жители полуострова всеми способами стараются поднять себе новогоднее настроение.

Так, дайверы из Феодосии установили главный символ праздника на дне Черного моря. Бригада из 12 человек не только нарядила елочку красивыми игрушками, но и покружила вокруг хоровод в костюмах Деда Мороза и Нептуна. Как рассказал КП-Крым директор дайвинг-клуба в поселке Орджоникидзе Илья Чачуа, их даже не остановила температура воды, которая 24 декабря составляла 12 градусов.

МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ

- Это уже многолетняя традиция, которая тянется десятки лет. Как история о том, что каждый год мы с ребятами собираемся в бане. Так и у нас – только не в бане, а на дне Черного моря, чтобы поставить елку и поводить вокруг нее праздничный хоровод. Это отличное событие, которое дарит новогоднее настроение и нам, и всем, кто узнает об этой новости, - отмечает дайвер.

ВНИЗ НА 15 МЕТРОВ

Праздничную красавицу решили прямо на берегу нарядить гирляндами, дождиками и повесить игрушки, а затем положить в лодку и довезти до места погружения – к середине Феодосийского залива. Глубина погружения составила 15 метров. По словам Чачуа, каждый год водолазы ныряют именно настолько.

- В тот день было достаточно прохладно, но для Нового года – очень даже тепло, - шутит дайвер. – Нарядить нашу елочку решили обычными игрушками из стекла и железа. Они выглядят намного интереснее, чем водонепроницаемые, потому что развеваются в воде.

Такая елка стоит в воде не больше часа. Позже пловцы снова забирают ее на землю, чтобы дерево не загрязняло морскую среду.

- Это веселая традиция, но и об экологии забывать не стоит. Так как в воде лучше не оставлять посторонних предметов, мы забираем нашу елочку обратно - на сушу, дальше она радует нас уже на земле. И елке так комфортнее, и морским жителям, - заключил Илья Чачуа.

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