Крыша авто на ночь заменила кровать: севастополец уснул в необычном месте

Перед тем, как забраться на чужую машину, местный житель предусмотрительно снял обувь. Фото: "Севастополь.Объявления"\VK

В центре Севастополя местных жителей удивил неизвестный мужчина, который забрался на крышу автомобиля, чтобы… поспать. Фотографии странного поступка моментально разлетелись по социальным сетям.

Забавный случай произошел в минувшее воскресенье, 9 апреля, в севастопольской Артбухте. Стоит отметить, что перед тем, как забраться на крышу авто, мужчина предусмотрительно снял обувь.

- Видимо, очень комфортно.

- Главное, снять тапки!

- Видимо, дома спит на двухъярусной кровати, - шутят пользователи соцсетей.

Севастопольцы также задались вопросом, выбрал ли местом для сна мужчина свой автомобиль или же решил прилечь на первом попавшемся железном коне.

- Если это его машина, то пусть лучше так, чем пьяным за руль, - отмечают комментаторы.

Как «КП-Крым» сообщили в пресс-службе МВД Севастополя, заявлений по данному случаю не поступало.

- Имущество не повреждено, - подчеркнули там.

Как стало известно «Комсомолке», разбудили «спящего красавца» сотрудники патрульно-постовой службы.

Напомним, в новогодние праздники необычное применение автомобилю нашел блогер из Симферополя. Он нарядился в костюм Деда Мороза и раздавал конфеты прохожим, сидя на крыше машины. За такой поступок молодой человек получил штраф.

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