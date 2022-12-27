Отъелись и преодолели стресс: в «Тайгане» рассказали, что звери, эвакуированные из Херсона, стали главными звездами сафари-парка

Из небольшого херсонского зооуголка на острове Малый Потемкин животных спасли в начале ноября Фото: Александра Тимощенко

Больше месяца назад в Херсоне снова начались обстрелы. Всех жителей пришлось срочно эвакуировать на левый берег Днепра. Но животные из местных зоопарков остались без присмотра, поэтому к ним на помощь вместе с помощниками выехал владелец белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков. Забирать нужно было срочно, чтобы успеть выехать обратно до начала комендантского часа. Из новых регионов в Крым перевезли 18 животных.

Так в белогорском сафари-парке появились новые жители: волки, ослик, еноты, лама, фазаны, орлы и цесарки. Но больше всего внимания к себе привлек крошка-енот, который очень сопротивлялся, когда директор «Тайгана» пытался достать его из клетки. Из-за этой ситуации пользователи Сети даже придумали мем с участием забавного пушистика.

О том, как живут пушистые гости полуострова спустя месяц после переезда, «Комсомолке» рассказали в сафари-парке.

Напомним, из небольшого херсонского зооуголка на острове Малый Потемкин животных спасли в начале ноября. По просьбе местных жителей Олег Зубков вызвался на помощь беззащитным четвероногим. Вместе с несколькими сотрудниками «Тайгана» они поехали за пределы Крыма и вывезли зверей и птиц из-под обстрелов ВСУ.

КОНЕЦ КАРАНТИНА

За месяц херсонские гости успели пройти полноценный карантин и даже получить необходимое лечение.

- Наши ветеринары их регулярно обследовали, чтобы выявить какие-то болезни. Все были здоровенькие, бодрые, еноты вообще отъелись к зиме. Только у волчицы нашли небольшие проблемы с пищеводом. Но, как оказалось позже, это все было из-за стресса и переезда. Буквально через несколько дней все наладилось. Сейчас врачи просто прописали специальный корм для того, чтобы восстановить последствия болезни, - рассказывает КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

Животные прошли полноценный карантин и даже получить необходимое лечение Фото: Александра Тимощенко

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ САФАРИ

По ее словам, если раньше в сафари-парке большинство посетителей интересовались только львами, то сейчас гости из разных уголков страны приезжают, чтобы поглазеть именно на херсонских животных. На первом песте по популярности, конечно, остается енот. Чтобы на него глянуть хоть одним глазком или покормить овощами, народ приезжает аж из Херсона.

Кадр облетел весь интернет. Фото: Скриншот из видео Олега Зубкова Фото: Александра Тимощенко

- Также всем очень полюбился малыш лама по кличке Роман. Он живет вместе с осликом на огромном участке. Здесь у них целое раздолье, - отмечает Алексагина.

Лама по кличке Роман Фото: Александра Тимощенко

Чтобы поддержать парк, приютивший бедных питомцев, пользователи соцсетей регулярно делают милые видео с енотами, ламой и птицами и пишут приятные слова администрации сафари.

- Нам очень приятна такая поддержка. Она поступает и от наших постоянных посетителей, и от незнакомцев, и от звезд. Даже другие зоопарки регулярно снимают видео в поддержку, мы стараемся отвечать всем. К тому же, животные из Херсона очень послушные. Нас не расстраивают, ведут себя отлично, - заключила Татьяна.

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