«Работа идет»: в Госсовете рассказали о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

В 2013 году вместе с женой Еленой Зеленский купил роскошные апартаменты в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия Фото: Александра Тимощенко

Просторный пентхаус президента Украины в элитном жилом комплексе «Император» все еще пустует. Однако в скором времени квартиру в поселке «Ливадия» планируют окончательно национализировать. Как сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов во время заседания парламента, сейчас идет процесс подготовки всех документов.

- По национализации работа идет. Но мы выработали такую форму отношений, что не называем заранее предприятия и объекты, по которым еще не принято точных решений, - сообщил он.

По его словам, это сделано для того, чтобы владельцы предприятий и объектов, которые попадают под национализацию, заранее не смогли помешать процессам переоформления.

- Часто так бывает, что на предприятиях начинается воровство, хозяева дают команды вывозить продукцию. Поэтому, как только документы попадают в Госсовет, тогда мы можем выносить его на всеобщее обозрение, - добавил он.

Напомним, в 2013 году вместе с женой Еленой Зеленский купил роскошные апартаменты в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия. Но пожить в крымских хоромах так и не получилось: сначала ремонт, потом Майдан, а затем полуостров стал российским.

Как удалось узнать КП-Крым у специалиста по объекту недвижимости ранее, квартира президента Украины уже год «заморожена». Сейчас в помещение никого не впускают, а риелторам запретили выставлять ее на продажу. Но больше года назад в жилом комплексе продавали квартиру через стенку. Хозяева просили за нее 130 миллионов рублей.

Также глава республики Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что элитный пентхаус передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

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