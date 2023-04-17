В Крыму боевика украинского нацбата приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд вынес справедливый приговор. Фото: Алексей Булатов/архив КП

В Крыму вынесли приговор жителю Евпатории, который по своей воле вступил в ряды «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

- Гражданин Российской Федерации в январе 2016 года выехал из Крыма на Украину, где добровольно вступил в вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана» *, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ФСБ отметили, что житель Евпатории очень активно проявил себя в составе террористической организацией.

У крымчанина была возможность выйти из рядов преступной группы и пойти с повинной в полицию, но он этого не сделал, «тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», ведь, как известно, повинную голову и меч не сечет. Поэтому и сработала другая народная мудрость - сколько веревочке ни виться, а конец будет.

В итоге на преступника завели уголовное дело и Киевский районный суд города Симферополя заочно признал его виновным: по части 2 статьи 208 Уголовного Кодекса Российской Федерации подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Крымские спецслужбы делают все, чтобы очистить регион от подобной нечисти. Например, в марте они поймали 39-летнего гражданина Украины, которого также подозревают в незаконного вооруженного формирования «Батальон им. Номана Челебиджихана»*.

В начале апреля в Крыму задержали парочку шпионов - агента украинских спецслужб и его подручного. Сотрудники ФСБ выяснили, что преступники скрупулезно и педантично собирали сведения о дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил Россий в Херсонской области. Секретные данные, где шла и привязка к местности - геолокация, шпионы пересылали в мессенджерах своим «хозяевам».

* Решением Верховного суда Российской Федерации от 01.06.2022 организация «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.

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