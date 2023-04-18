Начиная с середины апреля, столбики термометра медленно, но верно ползут вверх
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Майские праздники не за горами, поэтому уже сейчас можно планировать свой отдых в эти дни.
Рассказываем, какая погода ждет жителей и гостей полуострова на майские праздники в Крыму 2023.
Начиная с середины апреля, столбики термометра медленно, но верно ползут вверх. Сейчас воздух на полуострове прогревается до +17 ...+20 градусов днем и до +10 градусов ночью. По словам синоптиков Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни погода будет только улучшаться. Поэтому в мае среднемесячная температура воздуха будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов.
Так, с 1 по 9 мая средняя температура по всему полуострову составит около +20 градусов днем и до +15 - ночью. За неделю ожидается лишь два дождливых дня. Однако, по информации синоптиков, осадки будут краткосрочными и вряд ли смогут испортить планы.
Кроме того, морская вода на майские праздники прогреется до +13...+14 градусов.
Заметим, в прошлом году начало мая было теплее. На праздничных выходных воздух прогревался до +25 градусов, а в позапрошлом – до +27! При этом, температура воды составляла всего +10°.
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