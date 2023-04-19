Ошейник с шипами врос в кожу: волонтеры из Севастополя спасли алабая, умиравшего без еды и воды

У собаки появилась новая любящая семья.Фото: Личный архив Виталия Кошкин

В начале весны в Севастополе на улице Киевской кто-то оставил без присмотра алабая. Белая собака с грустными глазами больше месяца находилась на привязи без еды и воды на заброшенном участке. Она скулила, просила о помощи и пыталась привлечь к себе хоть немного внимания, но никто не пытался ей помочь. Спасти его решила местная пара волонтеров - Виталий Кошкин и Анна Загороднюк, которые стали для Малыша новой семьей.

ОШЕЙНИК ДЛЯ ПЫТОК

Пока брошенный алабай медленно и мучительно умирал на улице, ошейник-строгач с железными шипами намертво врос ему в шею. Из-за цепи на коже у собаки появились глубокие раны. Она впилась в шею настолько сильно, что пришлось снимать с помощью кусачек.

Ошейник, который врос в шею собаки, выглядел вот так. Фото: БФ " Лапа Помощи " Помощь бездомным животным/ВК

- Когда мы увидели эти глаза, которые молча просили о помощи, сердце кровью облилось. Сразу решили забрать пса себе и вылечить. Очень хотелось сделать так, чтобы алабай забыл о страданиях, которые ему пришлось пережить за это все время, - рассказывает КП-Крым Виталий.

Животного привезли в клинику без сил. Фото: БФ " Лапа Помощи " Помощь бездомным животным/ВК

По его словам, бедная собака оказалась на улице из-за семейных разборок. Породистого питомца завела себе женщина, которая жила в доме у своего родственника. Только сделано это было для того, чтобы выжить его из квартиры. Позже хозяйка умерла, а собака осталась без присмотра. Больше месяца она провела на привязи без еды, воды и минимальной заботы. Она была уже почти при смерти, не двигалась и не скулила.

МОГ УМЕРЕТЬ В ЛЮБУЮ МИНУТУ

- Нашего Малыша обнаружил владелец дома, где он был привязан. Он уезжал в командировку по работе и планировал пробыть там около двух месяцев, но удалось вернуться раньше. Как приехал - увидел умирающую собаку, сразу позвонил волонтерам, чтобы помогли, - рассказывает хозяин собаки.

Тогда измученного алабая увидела волонтер благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лапа помощи» Алена Ялова. Животного решили сразу же отвезти в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали жуткое истощение, из-за которого собака могла умереть в любую минуту.

- В тот момент алабай был ужасно худой. При всей его комплекции и размере, он был легче любого уличного кота. Также ветеринары сказали, что у него было сильное обезвоживание, потому что все это время он не пил, и десяток клещей на теле, - рассказывает волонтер.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Все это время за собакой со сложной судьбой наблюдала одна из сотрудниц ветеринарной клиники - Анна Загороднюк. Она помогала врачам и приносила еду собаке. Девушка настолько сильно прониклась историей алабая, что решила подарить ему новую жизнь, поэтому забрала Малыша домой в начале апреля. Вместе с мужем они стали для пса новой заботливой семьей.

Малыша хотят назвать Султан. Фото: Личный архив Виталия Кошкин

- Сейчас он чувствует себя прекрасно. Постоянно виляет хвостиком, каждый раз благодарит нас за спасение, охраняет участок и весело бегает. Мы ему уже поставили будку, заказали все для вольера, чтобы сделать ему свою полноценную территорию, - рассказывает КП-Крым Виталий.

Он играется и веселится. Фото: Личный архив Виталия Кошкин

СУЛТАН ИЛИ МАЛЫШ

Точный возраст собаки неизвестен, однако ветеринары считают, что пес еще молодой.

- Судя по тому, как быстро затянулись раны, и как он весело сейчас балуется, ему около года. Совсем еще малыш, поэтому мы и прозвали его так. Но хотим дать кличку Султан, но пока еще думаем. Имя означает «правитель», и оно ему очень подходит, так как он с самого первого дня принялся нас защищать, прямо как настоящий хозяин, - отмечает севастополец.

Новые хозяева его очень любят. Фото: Личный архив Виталия Кошкин

В своей новой семье пес находится всего пару недель, но за это время он успел понять, что такое настоящая забота. В знак благодарности алабай окружает хозяев нежностью и любовью.

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