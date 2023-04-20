В последний месяц весны морская вода достигает температуры 15-18 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди майские праздники и длинные выходные. В это время в Крым начинают приезжать первые туристы. Многие заранее планируют свой отпуск, поэтому сразу ищут ответы на самые главные вопросы: какая погода будет на полуострове, и когда начнется купальный сезон 2023 в Крыму.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 2023 В КРЫМУ

Отдыхающие из разных уголков страны любят полуостров не только за красивую природу, но и за возможность искупаться в теплом море. Именно оно чаще всего притягивает курортников, поэтому кроме достопримечательностей, гор и дворцов все туристы стремятся накупаться в соленой воде и поваляться на пляже под палящим солнцем.

Официально купальный сезон на полуострове открывается в июне, когда вода прогревается до 19-20 градусов. Но часто в море можно встретить людей даже в начале мая, а особенно – на майские праздники. В этот период на побережьях спокойно загорают туристы, но в море лезут только самые смелые.

ГДЕ САМОЕ ТЕПЛОЕ МОРЕ

К концу мая температура морской воды достигает 15-18 градусов. Теплее всего купаться в Севастополе и на побережье Азовского моря, так как там море успевает прогреться до 16-18 градусов. А в Ялте, Алуште и Евпатории - только до 15 градусов.

По словам синоптиков, температура морской воды всегда непредсказуема. Ее сложно точно спрогнозировать. Даже в самые жаркие летние дни она может резко остыть из-за холодного течения, штормов и ветра.

По данным Крымского гидрометцентра, переживать о резких погодных изменениях не стоит, так как в ближайшие несколько недель столбики термометра будут уверенно ползти вверх и радовать своими высокими показателями. Временами в мае будет настолько жарко, что придется доставать из дальних ящиков короткие шорты, майки и футболки.

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