Крымские ученые разгадывают тайну гибели 36 афалин

Афалины у Балаклавы. Фото: Виталий Гирагосов/VK

Ликование, восхищение, умиление – целый ураган радостных эмоций испытывают отдыхающие, да и жители Крыма, стоит им только заметить резвящихся в море дельфинов.

Улыбка моря - так ласково называют симпатичных млекопитающих особо поэтичные натуры. Народная примета утверждает, что увидеть дельфина - это к удаче.

Но шансы привлечь в свою жизнь капризную фортуну, благодаря дельфинам, тают как мороженое на крымском солнце. Милые симпатяги просто-напросто исчезают с лица земли, а вернее из морских глубин.

Зоозащитники стараются помочь выбросившимся дельфинам. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- С 1 января на побережье Крыма зафиксировано 77 выбросов китообразных, - сообщили эксперты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Исследователи отметили необычную тенденцию – намного чаще стали погибать афалины.

Лидерами такой печальной статистики раньше были азовки и белобочки, но в этом году ситуация по непонятным причинам резко изменилась. Антирекорд принадлежит афалинам – с начала года 36 выбросов!

В Центре с 2017 по 2022 год зафиксировали уже свыше 3200 выбросов дельфинов. Исследователи выяснили, что дельфины чаще всего гибнут от прилова в рыболовные сети (млекопитающее может плавать под водой 7-15 минут, а потом ему необходимо вынырнуть, чтобы получить порцию кислорода. – от авт.), заражения паразитами, инфекционных болезней и патологии беременности. Дельфинята же умирают голодной смертью, потеряв маму.

Сейчас же крымские ученые пытаются понять, что же происходит с афалинами.

Пока есть только гипотезы и предположения. Ведь в 2022 году от какой-то непонятной хвори умирали азовки и белобочки – на побережье находили очень много истощенных, больных представителей именно этих видов китообразных. И в Центре и хотят «узнать, есть ли связь между высокими темпами смертности прошлого года и текущей нетипичной ситуацией».

Теперь же в Центре и хотят «узнать, есть ли связь между высокими темпами смертности прошлого года и текущей нетипичной ситуацией».

Также зоозащитники пытаются узнать судьбу четырех афалин, которых в начале ноября прошлого года бесчеловечно выбросил из дельфинария его владелец.

ВАЖНО

Обнаружив дельфина на побережье Крыма, сделайте фотографии, сохраните местоположение и пришлите информацию в Центр «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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