Символ удачи: Где в Крыму можно увидеть диких дельфинов

Дельфины афалины у Балаклавы. Фото: Виталий Гирагосов/VK

Афалины, белобочки, азовки - эти млекопитающие резвятся у берегов Крымского полуострова. Каждое такое нечаянное свидание дарит очевидцам массу положительных эмоций: обаяние китообразных действует даже на расстоянии! Потому и живо поверье, что встреча с дельфином - к большой удаче. Пожалуй, ни одно другое млекопитающее не несет столько позитивной энергии, сколько этот жизнерадостный морской обитатель.

Стоит изучить паблик «Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», как становится ясно, что чаще всего китообразных можно увидеть у берегов Севастополя, Сакского района, Евпатории, Судака. Попало в рейтинг излюбленных место обитания миляг и побережье Черноморского района.

Именно у Тарханкутского полуострова крымские ученые заметили и сумели сфотографировать афалину с белым цветом кожи.

Альбинос родился не только уникальным, но и счастливым, потому что на его теле замечены шрамы от винта мотора катера. Обычно в таких случая дельфины погибают, но счастливчик выжил.

Смотреть видеосюжет В Крыму у берегов Тарханкута резвится молодой дельфин

Восхитительное и полное светлых чувств видео, которое появилось недавно в соцсети, тоже снято на Тарханкуте.

- Лучше всего дельфинов наблюдать ранним утром, вскоре после рассвета, - советуют знатоки. - Но никогда не позволяйте тому, кто за штурвалом катера или яхты, догонять китообразных - такие «игры» могут привести к гибели дельфина.

Смотреть видеосюжет Как в Севастополе дельфины катаются на носовой волне, создаваемой судном

Хотя, судя по видео, которое разместил в соцсети научный сотрудник, кандидат биологических наук «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Виталий Гирагосов, любимое развлечение дельфинов - это катание на носовой волне, создаваемой судном.

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