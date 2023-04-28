Грозит пять лет: водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Инкермане, пойдет под суд

Обвиняемый – гражданин Белоруссии. Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 27-летнего гражданина Белоруссии обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла утром 21 сентября. Во время спуска по автодороге Севастополь – Инкерман МАЗ врезался в пять попутных машин. Причиной случившегося стала неисправность тормозной системы. Один из пассажиров погиб на месте, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Их экстренно госпитализировали.

В Следственном комитете отметили, что за рулем грузовика был водитель из Витебской области. Он вез пиломатериалы из Белоруссии в Севастополь. В прокуратуре сообщили, что в районе поселка Сахарная Головка большегруз ехал вниз с превышением скорости. МАЗ врезался в пять автомобилей.

– В результате массового ДТП погиб 55-летний пассажир ВАЗ-2108, который с товарищами ехал также в Севастополь на строительные работы, – отметили в СК.

В прокуратуре уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. На сегодняшний день расследование завершено. Обвиняемый признал свою вину.

– Прокуратура направила уголовное дело в Балаклавский районный суд Севастополя, – отметили в надзорном ведомстве.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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