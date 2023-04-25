Пополнение в семье: в Бахчисарайском зоопарке родился детеныш редкой антилопы канна

Малышка уже вовсю играет с посетителями и добродушно просит у них еду. Фото: Пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр произошло милое событие. Там на днях родилась редкая антилопа канна. Об этом рассказал директор парка Виктор Жиленко.

- Весна порадовала не только цветущими деревьями, но и появлением на свет антилопы канна. Малышка питается материнским молоком и находится под бдительным присмотром родителей, - рассказывает Жиленко.

Маленькая антилопа уже вовсю играет с посетителями и добродушно просит у них еду. Как рассказали в парке, папу детеныша пришлось все же переселить в соседний вольер, так как самцы иногда могут проявлять агрессию к своим детям. Но питомец не грустит, целыми днями ее развлекает мама. Большая антилопа ест траву, а маленькая – пьет у нее молоко. Хоть малышка постоянно пытается подойти ближе к сетке вольера и познакомится с посетителями зоопарка, мама никого не подпускает к своему ребенку.

Мама охраняет детеныша. Фото: Пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр

- Учитывая огромные размеры этой антилопы и острые рога, лучше не подходить близко к ограждению. А вот морковку из рук возьмет с удовольствием. И пока мама ест морковку, мы любуемся маленькой канной. Она смотрит на мир с широко раскрытыми глазами, - говорит владелец парка.

Не так давно в парке миниатюр появилась на свет овечка, очень похожая на главного героя мультфильма «‎Барашек Шон».

А прямо перед боем курантов родилась очаровательная альпака. Малышка была полностью белая, только на мордочке и ушах у нее красуются несколько коричневых пятен. Такая окраска не случайна: мать животного полностью бурая, а папа-альпака - блондин.

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