На Южном берегу Крыма готовят к открытию 158 пляжей

На Массандровском пляже в Ялте уже появились первые отдыхающие Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В курортный сезон жителей и гостей Большой Ялты от Фороса до Гурзуфа ждет 72 пляжа, а на 80-ти километровой береговой полосе Алуштинского региона будет работать – 86 пляжей. Технически все территории должны быть готовы к началу мая, а открытие купального сезона традиционно в южных городах Крыма стартует 1 июня.

Технический этап подготовки береговых территорий к открытию – ремонт или замена навесов, перил, лестниц, их очистка от ржавчины, покраска, подсыпка пляжеобразующего материала и выравнивание территории, установка информационных табличек.

ПОДСЫПАТЬ ГАЛЬКУ НА ПЛЯЖИ БУДУТ ДО НАЧАЛА СЕЗОНА

В Ялте, где было необходимо, уже проведена отсыпка галькой и выравнивание территорий пляжных карт. Но майские штормы могут внести свои коррективы и «съесть» часть берега. Поэтому подсыпку могут проводить вплоть до начала купального сезона.

- Гальку привезли, высыпали, спустили на пляж трактор и выровняли. Это мероприятие занимает один-два дня, поэтому мы не переживаем, что какие-то пляжи будут не готовы принимать отдыхающих, - рассказал «КП-Крым» начальник отдела по курортам и туризму администрации Ялты Лери Сванидзе.

По ее словам, заявленное количество пляжей – это не окончательная цифра, на сегодняшний день идет оформление документов на еще несколько территорий.

Купальный сезон официально еще не открыт Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

На самом популярном ялтинском пляже, обладателе «Голубого флага» - Массандровском - практически завершены работы по обновлению металлических и деревянных элементов благоустройства. Здесь уже можно увидеть отдыхающих и даже загорающих людей. В воду пока заходить запрещено - вывески предупреждают, что купальный сезон закрыт и спасение не обеспечивается. Да и среди отдыхающих желающих искупаться не видно – температура воды сейчас не выше 12 градусов.

АЛУШТИНСКИЙ БЕРЕГ ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕЧАТЬ ТУРИСТОВ

В Алуште идет активная работа по зачистке и покраске навесов, перил, каркасов пляжных кабинок, подпорных стен и волнорезов. К этим работам из-за дождливой погоды приступили позже, чем в прошлом году. В администрации города отметили, что пляжи успеют подготовить к майским праздникам.

Рабочие приводят в порядок территории Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Самое главное условие открытия пляжа – это получение паспорта. В этом году продлено действие прошлогодних паспортов. Это значит, что арендаторам или собственникам пляжей не надо оформлять новый документ, но имеющийся будет считаться действительным только после положительного заключения Роспотребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам. Качество воды и безопасность - обязательные мероприятия для подтверждения паспорта и открытия пляжа.

Обследования морского дна проводят водолазы аккредитованных специализированных организаций.

- В основном достаем со дна остатки различных металлоконструкций - ржавые штыри, арматуру, сетку. Иногда и автомобильные покрышки, - рассказал начальник Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Дмитрий Русин.

Набережная пока что пустует Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Кроме того, на пляжах обязательно должны дежурить матросы-спасатели. Их набором и подготовкой будут заниматься в течение всего мая, а к началу курортного сезона матросы-спасатели сдадут экзамен и получат соответствующее удостоверение.

По оценке городских властей Ялты и Алушты, все пляжи будут технически подготовлены к установленному сроку.

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