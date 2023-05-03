Синоптики рассказали, придет ли летнее тепло в Крым на майские праздники

В ближайшие трое суток в Крыму установится сухая и солнечная погода без осадков и тумана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало мая обычно радует крымчан своим теплом, отличной погодой и отсутствием осадков. Но в этом году что-то пошло не так. Начиная с 28 апреля, Крым целыми днями заливало дождями, поэтому речи о традиционных пикниках и шашлыках даже не было. Однако, как рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре, с середины текущей недели на полуостров снова вернулось весеннее тепло.

- Уже 3 мая воздух прогрелся до 19-20 градусов тепла. Все последующие дни температура будет только увеличиваться. Например, 4 мая столбики термометра покажут 22 градуса, поэтому уже к выходным мы ждем благоприятные погодные условия, - отметили в пресс-службе гидрометцентра.

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток в Крыму установится полностью сухая и солнечная погода без осадков и тумана.

- Ветер северо-восточный, восточный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 14 градусов, на побережье до +10 градусов, днем +16…22, в горах +9…14, - отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Метеоролог также добавила, что на предстоящих длинных выходных крымчан ждет по-настоящему летнее тепло. Пуховики, ботинки и шапки, наконец-то, можно прятать в далекий ящик до осени.

Заметим, несмотря на потепление, в некоторых районах Крыма все еще сохраняется штормовое предупреждение из-за заморозков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, ближайшей ночью в степях и предгорьях столбик термометра может опуститься до -2 градусов.

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