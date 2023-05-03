В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

Ближайшей ночью в степях и предгорьях Крыма столбик термометра может опуститься до -2 градусов Фото: Василий Вахрин

В Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за заморозков, ближайшей ночью в степях и предгорьях столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Ночью и утром 4 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до - 2 градусов, – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о высокой вероятности гибели сельскохозяйственных культур, рекомендуется принять меры по защите насаждений. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим.

Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что 3 мая на полуострове установится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления. В Симферополе переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем +18...+20 градусов.

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