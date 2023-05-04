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Происшествия4 мая 2023 17:36

Шестеро детей попали в больницу: подробности жуткого ДТП с микроавтобусом в Крыму

МВД Крыма: в ДТП с автобусом, перевозившим детей, пострадали восемь человек
Дмитрий Коренев
В микроавтобусе находились водитель и семеро детей. Фото: МВД по Республике Крым

В микроавтобусе находились водитель и семеро детей. Фото: МВД по Республике Крым

В МВД по Республике Крым раскрыли подробности ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Напомним, авария произошла сегодня на Южнобережном шоссе в районе Краснокаменки. По предварительным данным, водитель Hyundai при повороте не предоставил преимущество микроавтобусу Ford и столкнулся с ним. В автобусе находились водитель и семеро детей

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– В результате ДТП пострадали двое взрослых и один несовершеннолетний 16 лет, находившиеся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение. В микроавтобусе находились водитель и семеро детей в возрасте от 13 до 14 лет, пятеро несовершеннолетних получили телесные повреждения и госпитализированы, – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводит проверку республиканская прокуратура. Известно, что микроавтобус принадлежит физлицу. Обстоятельства перевозки детей выясняются.

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