Самая роскошная коллекция за всю историю: в Крыму стартует карнавал ирисов

Гости сада в этом году увидят почти 300 сортов прекрасного растения. Фото: Виктор Филипчук\Никитский ботанический сад

В Никитском ботаническом саду открывается самый масштабный за всю историю карнавал ирисов. Гости смогут увидеть почти 300 сортов прекрасного растения с богатейшим разнообразием форм и оттенков.

Представят роскошную коллекцию цветочного великолепия уже в эту пятницу, 12 мая. Как рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада, в 2023 году выставка пройдет уже в 18-й раз. Первая выставочная композиция из 60-ти сортов была показана в 2005 году.

- Значительно обновленная и расширенная коллекция представлена впервые. Безусловно, каждая перезакладка экспозиции в предыдущие годы пополнялась новыми сортами. Но такого масштабного пополнения еще не было, - отметил директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

Площадь выставочного участка расширили до двух тысяч квадратных метров. Фото: Виктор Филипчук\Никитский ботанический сад

Всего будет представлено 290 сортов. А общая площадь выставочного участка составляет две тысячи квадратных метров - на ней высажено 15 тысяч растений. Экспозиция спроектирована по законам цветовой гармонии, каждая из них имеет своё название. Посетители увидят настоящие цветочные картины: «Океан», «Пламя», «Летние сумерки», «Звездное скопление Пликат», «Огни большого города», «Палитра Марка Шагала», «Ирида», «Июньские зори», «Батик».

Расширенная коллекция представлена впервые. Фото: Виктор Филипчук\Никитский ботанический сад

Кроме новых сортов посетители Никитского ботанического сада также увидят и «старичков» - исторические сорта, которые имели большое значение в селекционном процессе и стали настоящим прорывом в работе над формой или окраской цветка.

Это самая роскошная коллекция в открытом грунте. Фото: Виктор Филипчук\Никитский ботанический сад

Напомним, накануне на Южном берегу Крыма назвали самый красивый сорт тюльпанов. Наиболее эффектный цветок выбирали народным голосованием, в котором могли принять участие все желающие. Генералом Парада стал сорт Finola.

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