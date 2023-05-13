Счастливая примета: в Крыму родился уникальный дикобраз-альбинос

У малыша белоснежные колючки. Фото: Архипелаг развлечений Крыма

В Бахчисарайском парке миниатюр у дикобразов родился необычный малыш с белоснежными колючками.

- Это уникальное явление, ведь по статистике, один альбинос рождается на десять тысяч дикобразов, – отмечает директор парка Виктор Жиленко.

Крымчанин уверен, что появление белого дикобраза – это хорошая примета, которая сулит счастье и удачу.

- Я верю в светлое будущее! В этом году в нашем парке родились две белоснежные альпака, а теперь еще и дикобраз-альбинос. Вот такая вот, веселая и светлая компания! - подытожил директор парка.

У приносящего удачу крошки дикобраза есть «единомышленники» за пределами Бахчисарая.

Феодосия - родина ежика с белоснежными колючками. Правда колючую семейку, в которой рос необычный малыш, спасая от собак, пришлось в полном составе переселить на ПМЖ в зоопарк «Тайган».

Но в Крыму необычной окраской могут похвалиться не только уникумы, живущие на земной суше, но но и обитатели глубин Черного моря.

Например, у берегов Тарханкутского полуострова исследователи заметили и даже сфотографировали белоснежного дельфина. В солнечных лучах афалина сверкала, как бриллиант.

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