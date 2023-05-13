В Севастополе 13 мая отмечают 240-летие основания Черноморского флота

В Севастополе отмечают 240-летие Черноморского флота. Фото: кадр видео

13 мая в городе-герое Севастополе проходят торжества по случаю 240-й годовщины со дня основания Черноморского флота.

- Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, а затем во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов состоялся благодарственный молебен во славу Черноморского флота, - сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В Севастополе почтили память героев. Фото: кадр видео

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов вместе с заместителями и начальниками управлений отделов и служб ЧФ возложили цветы к памятнику императрице Екатерине II - основательнице Черноморского флота и города Севастополя.

В этот день отдали дань памяти военноначальникам, простым матросам, разведчикам, подводникам и авиаторам Черноморского флота. Красные гвоздики легли и к подножию Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

На торжественном построении возле памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов вручил отличившимся награды Российской Федерации и Министерства обороны России.

Особо праздничную нотку внесло дефиле военных духовых оркестров Севастопольского гарнизона.

Казалось, само небо благосклонно относится к славной дате – день выдался на удивление солнечным и теплым.

Нужно отметить, что в прошедшие выходные Севастополь успешно отразил атаки вражеских беспилотников.

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